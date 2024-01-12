機構：2023年全球半導體銷售額大減 台積電超越三星排名居冠

加拿大 TechInsights 負責半導體市場趨勢研究的 McClean Report 部門 (原 IC Insights) 公布了 2023 年銷售額排名前 25 位的半導體公司，其中台積電 (2330-TW)(TSM-US) 排名由第二升至第一，前 25 名企業的總銷售額為 5168 億美元，較上年下降 11%。

不過，由於許多公司尚未公布 2023 年第四季的財務業績，因此數據中部分來自各公司第四季的指引或 TechInsights 的預測值，可能會依官方實際數據而有變動。

McClean Report 將每家公司的銷售額分為 IC 和非 IC(OSD：光電器件 - 感測器 / 執行器 / 分立裝置)，並將其排名為半導體總銷售額。

2023 年銷售額排名前 25 名的公司概況與前一年維持不變。2023 年前 25 名企業的總銷售額為 5168 億美元，較上年下降 11%，前 10 名企業的總銷售額為 3578 億美元，較上年下降 9%。

報告中，台積電雖然銷售年減 9%，但由於原本排名居首的三星跌幅更大，負成長高達 37%，因此仍得以取得王座。英特爾 (INTC-US) 同樣為年減，幅度達 16%，但仍升至第二。

輝達 (NVDA-US) 全年銷售大增 102%，幫助其由第八名快速上升至第三名。上年榜首三星退居第四，高通 (QCOM-US) 被擠至第五，年銷售負成長 14%。

(來源: mynavi.jp)

前 25 大中，總計實現正成長的公司只有 7 家，除了輝達之外，分別是第 6 位的博通、第 9 位的英飛凌、第 10 位的意法半導體、第 15 位的恩智浦半導體、第 17 位的索尼、第 19 位的微芯科技。

McClean Report 指出，許多負成長因素是由於「半導體需求下降」和「智慧型手機、個人電腦、資料中心伺服器和其他最終用途產品庫存增加」。