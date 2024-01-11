紐約Fed總裁：目前利率足以引導通膨回到目標 仍需更多降溫證據

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周三 (10 日) 表示，目前貨幣政策足夠緊縮，足以引導通膨回到聯準會 (Fed) 的目標，但決策者在降息之前，還需要更多證據證明通膨正在降溫。

威廉斯在紐約白原市 (White Plains) 準備的一場演說中表示：「我的基本情境是，當前貨幣政策的限制性立場將繼續恢復平衡，使通膨率回到 2% 的長期目標。」

他說:「我們需要在一段時間內維持限制性政策立場，以完全實現我們的目標。只有當我們對通膨朝向 2% 前進具有信心時，調整政策的限制程度才是適當的。」

威廉斯上月 15 日表示，Fed 官員近期所面臨的問題是，貨幣政策是否有「足夠限制性」，能夠確保通膨率回到 2%，並稱官員們「沒有真正討論降息」。在這之後，許多決策官員紛紛表態，若通膨繼續降溫，他們願意降息。

Fed 官員即將在 1 月 30 日至 1 月 31 日召開今年第一場會議，市場預期 Fed 將維持利率不變，以爭取更多時間，評估大幅升息對經濟的影響。

上周數據顯示，美國 12 月非農就業成長回升，薪資成長超出預期。即使借貸成本高昂，強勁的就業市場仍幫助穩定消費者支出，帶動經濟穩健成長，通膨也已經趨緩，周四出爐的 12 月消費者物價指數 (CPI) 料將進一步放緩。

周三的演說中，威廉斯還反駁達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 日前的說法，後者認為央行應該開始討論放慢縮表速度。威廉斯認為，目前銀行準備金和央行展開量化寬鬆 (QE) 之前的水平相比，幾乎沒有變化。

Fed 12 月會議紀錄顯示，幾位與會官員認為，開始討論 Fed 何時放慢縮表速度的指引是適當的，這在市場上掀起對 Fed 何時展開行動的熱烈討論。

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