美股重點新聞摘要2024年01月12日

今日操盤前瞻

中國 12 月 PPI、CPI

美股財報 (盤前)：美國銀行 (BAC)、摩根大通 (JPM)、富國銀行 (WFC)、聯合健康 (UNH)

美國 12 月 PPI

買買買！比特幣現貨 ETF 首日交易量已突破 46 億美元

美國證券交易委員會 (SEC) 批准比特幣現貨 ETF 的申請後，根據 LSEG 數據，在美上市首日，多檔比特幣現貨 ETF 交易量已突破 46 億美元。閱讀全文...

郭明錤估蘋果 Vision Pro 開賣後將很快銷售一空

天風國際證券分析師郭明錤週四 (11 日) 發文補充，蘋果預計在 Vision Pro 開賣前準備約 6-8 萬台，因數量不多，因此他預測在開賣後將很快銷售一空。先前他曾發布「對於 Vision Pro 預購與發售，投資人該關注什麼」的報告。閱讀全文...

巴克萊：中國晶片產能可能在未來五年翻倍

巴克萊 (Barclays) 分析師研究顯示，根據當地製造商的現行計畫，中國晶片生產能力將在五到七年內翻逾一倍，「大大超出」市場預期。閱讀全文...

微軟短暫超車蘋果 一度重登全球市值一哥寶座

微軟 (MSFT-US) 周四 (11 日) 市值短暫超車蘋果 (AAPL-US)，為 2021 年來首度登上全球最有價值公司寶座。閱讀全文...

美通膨超預期升溫 Fed 梅斯特：3 月降息可能為時過早

克里夫蘭聯準會總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周四 (11 日) 表示，聯準會 (Fed) 在 3 月的貨幣政策會議上降息仍為時過早，強調新的通膨數據表明，決策者還有很多工作要做。閱讀全文...