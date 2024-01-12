〈紐約匯市〉美上月CPI升幅高於預期 DXY小跌但脫離盤中低點

美元指數周四 (11 日) 小幅下滑，但脫離最新通膨數據出爐後觸及的盤中低點。美國稍早公布 12 月消費者物價指數 (CPI) 增幅高於預期，引發部分投資人對聯準會 (Fed) 是否會在不久後降息的質疑。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微跌 0.04%，至 102.32，盤中最低為 102.16。

隨著投資人消化 Fed 在經濟疲軟、通膨接近 2% 目標下放鬆貨幣政策的可能性，美元指數在上月貶至五個月低點。

美國周四公布 12 月整體 CPI 月增 0.3%，年增 3.4%，分別高於市場預期的 0.2% 和 3.2%，其中住房成本就占了 CPI 增幅的一半以上。

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 表示，CPI 報告的細節將令 Fed 鴿派官員猶豫不決。

交易員消化了 Fed 將在今年降息的預期，並預估首次降息將發生在 3 月，不過，LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 認為，今日的 CPI 報告表明，Fed 的首次降息可能會比市場預期還要晚發生。

今年對貨幣政策有投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周四表示，最新的 CPI 數據意味著，3 月就展開降息可能還太早。同樣在今年有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 也說，這份數據對闡明通膨路徑來說幾乎沒有幫助。

歐元歷經震盪交易後，截稿前持平在 1.0973 美元。美元兌日元下跌 0.3% 至 145.28 日元，自盤中觸及的一個月高點回落。

英鎊小漲 0.2% 至 1.2765 美元，盤中一度觸及 1.2788 美元，是 12 月 28 日以來最高。

加密貨幣方面，隨著部分比特幣現貨 ETF 開始交易，比特幣飆升至兩年高點，最高觸及 49,051 美元，截稿前漲勢稍微收斂，上漲 1.6% 至 46,450 美元。美國證券交易委員會 (SEC) 周三批准比特幣現貨 ETF 上市交易。

截至台灣時間周五 (12 日) 約 6:00 價格: