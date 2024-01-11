〈房產〉新成屋推案送暖 住展風向球2023年全線開綠燈

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023 年 12 月分數 44.1 分，可與 11 月的 45.5 分持平，對應燈號為綠燈，2023 年全年年都是綠燈。風向球六大構成項目呈現「一升、二平、三降」，僅新成屋戶數上升，預售屋推案量、來客組數、成交組數都下滑，議價率、待售建案個數分數持平。

住展發言人陳炳辰表示，時屆年底，總統大選投票日腳步近，建商與買方兩造一動不如一靜，推案量與來客、成交量都見停看聽，尤其預售屋推案量由 11 月逾 800 億元，下修至 500 億元左右，減幅近 4 成，沒了前月新北市三重區的「都廳大院 2」的 200 多億元的量能，12 月超過 100 億元大案只剩台北市中山區的「中山麗池」。

而平均來客與成交組數上，12 月追蹤的指標建案平均來客組數每週約 20.3 組，較 11 月減少 4 組，月減 16.4%；而追蹤指標建案平均成交組數每週約 3 組，也較 11 月微減，月減 8.4%，顯示買方也靜待 2024 年明朗的態勢。

而 2023 年 12 月新成屋戶數增，北台灣單一案量超過 15 億元以上的指標案如台北市大同區的「欣隆 101」、 桃園市龜山區的「森木，相較前月掛零的指標大案量體，自然有戲劇化增幅，整體戶數由百來戶增至近 500 戶。

陳炳辰另分析，近年原物料價格飛漲，後續還有碳費問題，建商在成本上難以捉摸，具資產實力的建商不如直接開工造屋，現況成本是多少就多少，免於夜長夢多，開價也好控制，也是一些建商先建後售的考量，不過因為新版囤房稅上路，為此舉措後況添變數。又 12 月逢年底交屋潮，建商入帳認列營收也會有新成屋量體。

同時，2023 年 12 月的待售建案個數近乎按兵不動，變動幅度微降在 1％左右，新成屋與預售一增一減，市場量體平衡。而量不動價不動，讓議價率維持平盤，但空間趨小，眼看 2024 年市場頻傳利空出盡，沒有價格修正條件。