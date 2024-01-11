〈房產〉2023年前10大豪宅成屋交易 座落信義區、中正區最多

根據實價揭露網站資料顯示，去年北市成屋市場，前 10 大高單價的名宅社區，全都位於北市的市中心傳統豪宅區段，包括大安區、信義區、中正區、中山區與松山區。要能夠打造高價住宅的條件，包括豪宅區段、水岸或森林公園景觀、大面積開發與品牌建商等條件。

統計 2013 年至 2023 年北市住宅交易單價在每坪 200 萬元以上交易案件，以 2021 年件數最多，共計 52 件，其次為 2019 年 44 件、2022 年及 2015 年皆為 37 件，2023 年統計到目前已揭露也僅約 17 件，和前一個年度相比明顯量縮，2016 年交易件數最少，全年僅 3 件。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2023 年豪宅交易量較前一年度減少，可能與政策限制私法人購置住宅採許可制，短期有政策干擾，另外許多成屋都已經銷售一段時間，條件好的樓層也去化的差不多，可選擇性較少，加上也有許多豪宅預售案推出，吸引豪宅客的目光，另外去年 AI 概念股市大漲，帶動相關企業老闆身價大增，可能因為政策等限制尚未化成實質買氣。

觀察 2023 年住宅交易單價前 10 名，前兩名皆為大安區 One Park Taipei 元利信義聯勤，其次分別為中正區的潤泰松濤苑、中山區地標景觀豪宅西華富邦，信義區皇翔 (2545-TW) 的皇翔御琚，品牌建商潤泰創新 (9945-TW) 松山區的潤泰敦峰也在前 10 高價，另外還有信義區的台北信義案。

曾敬德表示，雖然私法人購屋採許可制後，豪宅市場短期出現量縮，不過該政策屬於許可制，並非禁止制，只要提供相關符合規定的資料，仍有機會通過申請，只不過若是私法人購置住宅案例一多，可能政府審核把關的機制又會有所調整。