〈房產〉打敗藝文特區 2023桃園成屋預售單價冠軍都在這特區內

2023 年桃園市五大豪宅社區出爐。房仲業者依豪宅限貸令門檻，統計實價登錄桃園市總價逾 4000 萬元的豪宅交易，成屋由「宜雄大名鑄」以最高單價 56 萬元奪冠；預售屋則是「威均青塘園」以次頂樓 66.5 萬元單價，搶下預售豪宅第一，也是實價以來桃園單價最高的豪宅社區。兩者都座落青埔高鐵特區，使高鐵特區成為桃園熱門的雙料冠軍豪宅新聚落。

台灣房屋桃園高鐵直營店店長林冠宇指出，成屋、預售豪宅冠軍寶座的「宜雄大名鑄」、「威均青塘園」，均出自桃園在地知名建商，顯示高資產族對在地業者的高度認同，且兩個冠軍社區，均鄰近 A19 桃園體育園區站，該區段有萬坪綠地青塘園、桃園棒球場及環球購物中心，未來還有市立美術館的建設利多，吸引許多高資產族青睞，其中位居青塘園第一排的「威均青塘園」，高樓層景觀戶甚至衝上 67.8 萬元的價碼，創下桃園豪宅實價登錄的新高紀錄，不過因為總價未達 4000 萬元，因此未進入此次預售豪宅榜單內。

林冠宇分析，以高鐵沿線行情來看，桃園青埔在位置和房價都介於板橋和竹北之間，確實有竹科買家「賣竹北、買青埔」，或是從新北南下桃園，尋求屋齡新、坪數大的豪宅社區，也促使青埔預售豪宅在價格上超越藝文特區。

藝文特區雖未擠進預售屋五大豪宅榜單，但在五大成屋豪宅社區中仍囊括三席！台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，由於藝文特區發展較早，可開發土地有限，近期新案供給較少，不少豪宅社區屋齡超過十年以上，同時新興重劃區崛起，預售新案如雨後春筍推出，讓青埔特區的新案頗有後來居上的態勢。

不過藝文特區機能完整豐富，屬桃園最熱鬧的市中心，仍是資深桃園人心中的黃金豪宅區，最近總圖也已完工啟用，在地段價值加持下，近期交易屢見 5 字頭高價。