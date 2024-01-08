〈房產〉房租指數年增率27年新高 租、買、住全都漲價有感

根據官方的物價指數統計，2023 年居住類指數為 104.35，指數創下歷史新高，其中的組成包括房租、住宅維修費、家庭用品、家庭管理費等，皆同步寫下歷史新高，顯示民眾在租屋的房租、住宅的維修、家庭用品與管理費用等，負擔都是最高的時間，若加上去年房價也創下新高，民眾在居住生活的開銷負擔也是最重的時刻。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波通膨影響甚大，統計顯示居住類的物價指數連續兩年的年增率都超過 2%，而上一次年增率 2% 已經是 1996 年時候的事情，而居住類指數包括有房租、住宅維修費用、家庭用品費用與管理費用等，若加上去年房價也創下歷史新高，不管是租或買都有感代價更高，連維護居住品質等修繕與管理費用等，都同步創下新高，顯示民眾在「住」付出的代價跟著通膨升溫，而變得負擔更重。

統計顯示，2023 年居住類指數為新高的 104.35，其中年增率連續 2 年超過 2%，其中房租指數 2023 為 103.88，年增率達 2.16%，年增率創下 27 年以來新高，所幸政府積極推動租金補貼，幫助部分租客減輕租金負擔，住宅維修費則受到工料雙漲影響，2023 年指數為 109.22，同樣寫下歷史新高，家庭用品指數 104.7 也是新高，家庭管理費用指數 104.95，指數新高且年增達 3.27%，可能與社區保全清潔管理費用增加有關。

曾敬德指出，雖然租金指數仍未出現趨緩狀況，不過政府租金補貼有效減少部分租客負擔，符合需求的民眾應該盡量使用。