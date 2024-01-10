〈房產〉永慶房產南台灣以80億業績、425店 穩居「南台灣房仲第一品牌」

面對六都買賣移轉棟數連續 2 年衰退，永慶房產集團 2023 年績效不只在桃竹苗、中彰投開出紅盤，在南台灣（雲林、嘉義、台南、高雄、屏東）也繳出亮眼成績單，2023 年開出超過 50 間店，帶動永慶房產集團加盟四品牌在南台灣店數達 425 間店，為該區 15 大房仲中店數最多 (註)，穩居「南台灣房仲第一品牌」。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，永慶加盟體系擁有最強且運作完善的跨品牌聯賣平台，經紀人和店頭只需專精開發或銷售其中一項，就能穩健賺進業績，這對消費者來說也是一大利多。以南台灣為例，消費者只要委託 1 間店，就有 425 間店的夥伴幫忙賣房子、找房子，在房市盤整期更顯其威力。且透過「先誠實再成交」理念的落實，贏得消費者認同的結果，也激發 2023 年南台灣成交件數直逼 1.6 萬件。

值得一提的是，永慶加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產 2023 年在南台灣全區業績突破 80 億元，其中的 30 億元來自聯賣貢獻，聯賣業績占比高達 38%。厲害的是，店業績突破 1 億元的加盟店高達 8 間，千萬業績經紀人的人數也多達 37 位，甚至還有 3 位經紀人年度業績衝破 2000 萬元。

而永慶加盟四品牌在南台灣的漂亮成績單，也成為各界房產菁英創業首選。永慶不動產農十六凱璿加盟店店東周文惠就是最佳實證，來自中信房屋、加盟創業永慶集團 15 年時間，已拚出 33 間加盟店，2023 年旗下有 4 間店年業績破 1 億元。周文惠分享，當年中信房屋可是全國最大的房仲品牌，但自己看中永慶加盟總部接地氣的行銷手法、願意投資在科技系統並分享給加盟店使用等特質，加上有直營成功經驗，讓他毅然轉招加盟。周文惠笑說，事實證明他的選擇很正確。

帶人帶心的周文惠表示，團隊要成功，領導者要釋放資源、用心管理，從＂利他＂角度出發。就像永慶集團持續優化的跨品牌聯賣、科技系統、還有對誠實服務的堅持，成就了加盟店業績穩健成長、事業版圖不斷擴張。

曾於中信房屋服務的有巢氏房屋嘉義興業加盟店店東陳士仁，因為認同「社區專家」的品牌精神而毅然轉招。過去十多年來，以其專業又細心的服務口碑、「社區事等於小巢事」的積極態度回應在地公益，深獲在地消費者喜愛，之後又陸續成立 2 間加盟店。

陳士仁店東分析，2023 年我們能以 7,800 萬元業績再次拿下有巢氏房屋全台店業績前五名的肯定，是因為聚焦在新人訓練和幹部培訓上！不僅充分利用總部的〈i 學苑〉，我們還加碼每周 3 堂新人必修課程，每一季還會邀請外部講師來分享領導、管理、市場趨勢等議題，就連疫情也沒中斷，持續學習的結果，今年成交件數直逼 200 件，同仁們不僅業績穩健成長，大家都有賺到錢，讓他很欣慰。

另一個房仲菁英來自集團內部，從億元業績經紀人到億元業績加盟店，永慶不動產高雄博愛同盟加盟店店東鄔綺琳以堅強實力帶領團隊年年刷新紀錄，不僅在 2.5 年內開出 3 間加盟店，2023 年以 1.7 億元業績拿下「永慶不動產 2023 年全台店業績第二名」的佳績，更厲害的是，自成立 2 年以來都搶進前三名。

十分認同集團董事長孫慶餘常講的「共享共好」，身為超業的鄔綺琳以身作則，積極分享經營心法，協助同仁接手商仲業務，搭配上配件快、成交更快的房仲聯賣平台，助攻超過半數同仁績效一年比一年好。特別的是，有 2 個股東兼經紀人從住商不動產回鍋永慶不動產後，同聲讚賞「跟同業相比，永慶的聯賣真的是神隊友」讓他們 2023 年拼出 800 萬業績，成為集團前 1.3% 的超級業務。

2022 年以 10 個月業績搶下「台慶不動產 2022 年全台店業績第二名」的台慶不動產北高華夏鑫富加盟店，2023 年更直接把「2023 年全台店業績冠軍」的龍旗帶回家。黃奕家店長開心表示，「選對加盟品牌，真的成功一半。」

永慶加盟四品牌擁有完善的聯賣平台，加上友店之間聯賣意願強，超效率服務不僅提升成交速度，客戶滿意度也爆表，是業績更上一層樓的助力，團隊連續 2 年店業績突破 1 億元，就是最佳實證。黃奕家分析指出，連總價破億的土地，都能在這個平台聯賣成功，自己在業界 18 年，還沒聽過其他加盟房仲有這樣的成效與速度。

來自住商不動產的永義房屋農十六大千加盟店店長鄭博陽，也十分讚賞「跨品牌聯賣」助攻他們 2020 年 2 月創業加盟、短短 3 年就開出 4 間加盟店，讓人忘記新冠疫情期間的蕭條。2023 年還以 7,700 萬元業績，拿下「永義房屋 2023 年全台店業績第二名」的獎盃。

鄭博陽表示，雖然永義房屋是成立不到 3 年的新品牌，但消費者只要知道永義房屋跟永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產同樣隸屬永慶房產集團，就很容易建立信賴感。而總部提供的科技工具也大幅提升第一線工作效率，不論是搜尋物件或配案都十分便利，只要透過手機，隨時隨地提供客戶最佳選擇，掌握商機。

(註) 房仲店數以全台 15 大房仲品牌的官網公告店數為統計基準（永慶房屋 / 永慶不動產 / 永義房屋 / 有巢氏房屋 / 台慶不動產 / 住商不動產 / 信義房屋 / 台灣房屋 / 中信房屋 / 東森房屋 / 大家房屋 / 太平洋房屋 / 群義房屋 / 21 世紀不動產 / 惠雙房屋）。