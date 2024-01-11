周星馳與OKX Ventures等會面，共議Web3與影視娛樂結合新場景

2023 年 12 月 29 日，知名導演周星馳、OKX Ventures 合夥人 Jeff Ren 、NFT 平臺 Nobody 聯合創始人 Jacky 以及國際知名搞笑社群 9GAG 旗下 NFT 專案 Memeland CEO Ray Chan 在香港中環就 Web3、AI 與影視娛樂如何更好地結合等系列話題展開了一場極具價值的討論。

周星馳在討論中表示：“我深信好的創意來自民間，我也非常渴望能夠挖掘出各個領域的高手，讓他們有機會充分發揮他們的才華，因此提供了 Nobody 這個 Web3 共創平臺給到各位，希望大家積極提供各種想法。以《美人魚 2》中的情節共創為例，我希望有好的橋段能夠從 Nobody 社群裡產生，我會考慮真的把這些橋段拍到電影裡。”

這是周星馳宣佈進軍 Web3+AI 領域後，首次公開發表自己見解。作為 NFT 平臺 Nobody（原名 Moonbox） 的首位創作者，周星馳為 Nobody NFT 構建了一套宏大的世界觀。

作為 Nobody 平臺的投資方 OKX Ventures 合夥人 Jeff Ren 表示：非常高興看到傳統電影行業在網際網路時代的增長與轉型，網際網路公司透過流媒體，大資料等方式不斷為影視行業帶來革新，也透過投資等方式深度參與電影產業。而 Web3 則可以是透過區塊鏈技術，為電影行業帶來更大的賦能，透過 NFT 和 DAO 的形式，觀眾直接接觸創作者，激發更多的影視創作；或者將電影角色 NFT 化，增加觀眾的參與感，代入感。

“Nobody NFT 的設計秉持了周星馳定義的小人物成大事的社群精神，我們鼓勵人們不要被身份、地位等社會標籤所侷限，無論你在社會中扮演什麼角色，只要願意努力奮鬥，都能在自身擅長的領域發光發熱。”Nobody 平臺聯合創始人 Jacky 在討論中透露該套 NFT 可能將在 2 月 1 日進行發售。而此前國際知名說唱歌手歐陽靖還曾以此為主題創作新歌，意在預告該套 NFT 的上線。

據瞭解，Nobody NFT 是 Nobody 平臺的首套 NFT 作品，Nobody 平臺原名 Moonbox。此前 OKX Ventures 曾宣佈向其投資 100 萬美元，以資助創新。

“OKX 作為全球領先的 Web3 公司，一直希望 Web3 可以賦能更多場景，我們之前關注到星爺在 INS 釋出尋找 web3 有緣人的訊息，非常激動。非常期待看到周星馳先生參與設計的 Nobody 平臺能夠得到好的發展，我們更希望更多創作者能夠透過這種具有顛覆性的產品來為自己的創作生涯賦能。”Jeff 補充道。

近年來，OKX 積極探索 Web3 與體育和娛樂行業的跨界融合，目前已經與英超冠軍曼城、邁凱輪 F1 車隊、以及翠貝卡電影節等頂級團隊積極合作，致力於透過其合作伙伴將 Web3 的全新體驗帶給全球更多使用者，而周星馳作為殿堂級電影巨星以及導演，在亞洲乃至全球擁有數億名粉絲群體，也必將是 OKX 的理想合作伙伴，而 Nobody 平臺或將成為兩者合作的初次合作的重要紐帶。