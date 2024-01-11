〈比特幣ETF獲批〉方舟Wood：比特幣開啟了新的篇章 SEC主席的說法是詆毀幣圈

方舟投資 (ARK Invest) 創辦人 Cathie Wood 周四 (11 日) 表示，美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 在其機構批准比特幣 ETF 後所發布的聲明，讓她感到驚訝，她表示，Gensler 詆毀了整個加密貨幣行業。

Wood 指出，這是正常的顛覆性創新，但 Gensler 卻詆毀整個加密貨幣行業，令人難以置信。

Gensler 一直公開表示他不喜歡加密貨幣，他在周三的聲明中重申，該機構不認可數位資產。 此前，SEC 委員以 3 比 2 的投票結果，他和另外兩人選擇允許現貨比特幣 ETF 發行。

Gensler 指出：「雖然我們今天批准了某些現貨比特幣 ETP 股票的上市和交易，但我們並未批准或認可比特幣。」 他警告，投資者應謹慎對待與比特幣和價值與加密貨幣相關的產品的無數風險。

Ark 與 21Shares 聯合申請的現貨比特幣 ETF 已獲 SEC 批准，並於周四開始交易。

Wood 表示，現貨 ETF 核准為比特幣開啟了新的篇章，對於 SEC 的「惶恐」，機構只需更勤勉地「努力工作」即可。

Wood 稍早受訪時說，方舟發行的這檔 ETF 的目標，是 40 億美元的資金流入，並相信這將是一個「驚人的成功」，但她沒有詳細說明具體的時間框架。

Wood 先前多次表示，她超級看好比特幣，預計未來五到七年比特幣的目標價格為 100 萬美元。