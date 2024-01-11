〈紐約匯市〉美元兌日元揚升 比特幣短暫攀高後回落 市場等待SEC批准ETF上市

投資人等待美國通膨數據出爐之際，美元兌日元周三 (10 日) 上揚，兌歐元小幅走低。在美國證券交易委員會 (SEC) 遭到盜用，發布比特幣 ETF 上市申請已獲核准後，比特幣短暫飆升後下跌，市場正在等待 SEC 宣布是否核准申請。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.14%，至 102.43。

自上周五 (5 日) 陷入波動以來，美元指數一直保持在狹幅區間，最初因數據顯示 12 月就業強勁成長而走高，隨後因就業報告部分細節疲軟而下跌，供應商管理協會 (ISM) 公布 12 月服務業活動大幅放緩，也拖累美元進一步走軟。

Bannockburn Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，本周的盤整「在某種程度上是可以預料到的，因為上周五就業和 ISM 指數雙雙疲軟的情況下，我們出現了如此巨大的波動。」

即將在周四 (11 日) 出爐的美國 12 月消費者物價指數(CPI)，可能成為下一個驅動美元走勢的因素。市場預估 12 月通膨率將月增 0.2%，年增 3.2%。隨著通膨逐漸回落至接近央行設立的 2% 目標，交易員正在消化 Fed 從 3 月開始降息的可能性。

歐元漲 0.3% 至 1.0964 美元，日元貶近 0.9%，至 145.74 日元兌 1 美元。本周疲軟的經濟數據，可能會壓低日本央行在本月結束負利率政策的機率。

Chandler 表示：「日本央行月底開會時，將有少數人討論升息，但我認為人們對 4 月採取行動感到更為放心。」

日本周三 (10 日) 公布 11 月薪資成長連續第 20 個月下滑，周二數據也顯示，因成本驅動物價壓力持續緩解，12 月東京 CPI 也連續第二個月放緩。

加密貨幣方面，比特幣下跌 1.8% 至 45,877 美元。美國證券交易委員會 (SEC) 官方 X 帳號在周二 (9 日) 晚間發布已批准比特幣現貨 ETF 的消息，SEC 隨後澄清該項貼文未獲授權，指稱官方帳號遭盜用，當局尚未核准比特幣 ETF 上市。

在 SEC 帳號遭盜用消息傳出後，比特幣盤中短暫再觸 21 個月高點。市場預估 SEC 將在稍晚宣布是否批准方舟投資 (Ark Investments) 和 21Shares 的比特幣現貨 ETF 申請，包含貝萊德 (BlackRock)、富達(Fidelity) 以及 VanEck 在內，多個投資機構也在等待當局批准發行申請。

過去兩個月來，對 SEC 即將批准比特幣現貨 ETF 的樂觀預期，帶動比特幣上攻，ETF 的發行可望為比特幣吸引數十億美元的新投資。

Pepperstone 研究主管 Chris Weston 說：「現實是，多數關注此事件的人已經釋懷了，SEC 放行的可能性已獲得完全定價。」

以太幣周三勁揚逾 8%，至 2,449.7 美元，盤中最高達 2,483 美元，為 2022 年 5 月來最高。

截至台灣時間周四 (11 日) 約 6:00 價格: