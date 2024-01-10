日本薪資成長大幅放緩 不利央行貨幣政策「正常化」預期

11 月份日本工人薪資成長大幅放緩，這對日本央行來說是個不利的發展，原本他們期待伴隨薪資成長的通膨能夠具可持續性，從而幫助利率的正常化。

日本厚生勞動省周三 (10 日) 公布，日本 11 月勞動現金收入不如預期，日本 11 月勞動現金收入年率錄得 0.2%，而預期為 1.5%。扣除通膨因素後，日本 11 月實際薪資收入年率卻下降 3%，遠高於普遍預期的下降 2%。

勞動現金收入顯示每位正式員工的稅前平均收入。它包括加班費和獎金，但不包括持有金融資產的收入或資本利得。

日本央行總裁植田和男正在密切關注薪資趨勢，尋找有足夠動力可持續實現 2% 通膨目標的跡象。 儘管周三的數據將支持本月維持超寬鬆政策的理由，但它們不太可能阻止經濟學家所預測的，未來幾個月日本終將升息。

日本央行已經開始展望預計將於 3 月結束的年度薪資談判。 日本最大聯合工會「日本勞動組合總連合會」敦促企業原則上至少加薪 5%。

植田上個月表示，即使當局沒有得到小公司薪酬討論的全部結果，也有可能做出一些決定，小公司薪資協議的結果可能要到夏天才能獲得。植田的說法引發外界猜測，認為日本央行升息的可能時機將是四月份的貨幣政策會議。

日本央行當局將在兩周後召開會議，會議將於 1 月 23 日結束，除了制定政策外，他們還將發布最新的價格和成長前景。

標準普爾全球市場情報首席經濟學家 Harumi Taguchi 表示：「目前的情況是，薪資還沒有趕上物價。考慮到去年基數效應的強烈影響，以及一些行業的疲軟，我認為我們還沒有進入良性循環。 」她補充稱，她仍預計負利率最早將在 4 月退出。

瑞穗研究與技術公司高級經濟學家 Saisuke Sakai 表示，自今年夏天以來，普通工人的薪資一直穩步增長，大約在 2% 左右。基調顯示，薪資在某種程度上正在增長。

日本首相岸田文雄在慶祝新年的商業協會活動中發表一系列演講，進一步強調了大幅提高薪資的呼籲。4 月的財政年度預算草案包括一項 1 兆日元 (69 億美元) 的基金，用於刺激加薪並減輕通貨膨脹的影響。