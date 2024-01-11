花旗估美元短期內走軟 今年稍晚反彈

花旗 (Citigroup) 策略師表示，相對鷹派的歐洲央行(ECB)，可能在短期之內令美元兌歐元承壓，但隨著美國經濟衰退的可能性上升，美元可望在今年稍晚反彈。

花旗 G10 外匯策略主管 Daniel Tobon 周三 (10 日) 於報告表示：「從戰略上來說，我們對歐元 (相對於美元) 的看法更為積極，期望歐洲央行政策轉向的速度比聯準會 (Fed) 還要更慢。」

不過，Tobon 也提到，考量到經濟學家認為美國經濟將陷入衰退以及歐洲央行終將轉向，美元可望在今年稍晚略微走強。

歐元區上月通膨如預期大幅走高，為歐洲央行在一段時間內將利率維持在歷史高點的理由提供支持。與此同時，人們普遍預期，美國通膨降溫將使聯準會有足夠空間從今年稍晚開始降息。

Fed 上月預估，2024 年可能降息 75 個基點，使利率從目前的 5.25% 至 5.50% 滑落，不過，與 Fed 政策利率掛鉤的期貨報價顯示，投資人對 Fed 降息幅度的預期，幾乎是官方預測的兩倍。

定於周四 (11 日) 出爐的 12 月消費者物價指數(CPI)，將透露美國物價是否延續去年的降溫趨勢，進而為寬鬆的貨幣政策奠定基礎。

隨著投資人積極拉抬對美國降息的押注，歐元兌美元自 10 月初以來已升近 5%。路透近期對策略師進行的調查顯示，多數市場參與者認為，受 Fed 降息預期拖累，美元兌主要貨幣匯率將在 12 個月內下滑。

Tobon 表示，歐洲經濟強勁，是他們認為可能在今年下半年干擾美元復甦的最大風險，因為這將促使歐洲央行繼續維持鷹派立場。

與此同時，花旗 G10 利率和外匯策略主管 Jabaz Mathai 認為，今年美國 10 年期公債殖利率將大幅波動，年底時可能達到 3.9% 左右，不太可能測試 10 月中旬達到的近 16 年高點，即 5%。