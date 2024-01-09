Fed今年投票委員：通膨正朝達成2%目標的方向前進

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，通膨下降程度超越他的預期，正朝達成聯準會 (Fed)2% 目標的方向邁進，但現在宣稱戰勝通膨仍為時過早，再度試圖藉此淡化市場對最快 3 月降息的預期。

波斯提克今年有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權，他周一 (8 日) 在亞特蘭大扶輪社舉辦的活動中說：「今天，我們正朝 2% 的方向前進。目標是確保我們走在這條路上。」

他舉三個月和六個月的通膨數據為例，說明物價壓力持續朝 Fed 目標邁進，同一時間，失業率仍保持在比許多經濟學家預料還低的水準，薪資成長則超越物價成長，讓消費者擁有更多購買力。波斯提克認為，這樣的趨勢將延續下去。

他說，「我們 (美國) 正在很強勁的狀態」，並補充說，決策官員可以繼續讓貨幣政策保持限制性。「我們已經處於限制性立場，而我對此感到很自在，我只希望看到經濟繼續以此狀態前進，希望看到通膨達到我們的 2% 水準。」

根據 12 月 12-13 日會議紀錄，FOMC 連續三度全數通過維持利率在 5.25-5.50% 不變，雖然決策官員不排除再次升息，但他們的利率預測點狀圖暗示，一個世紀以來最激進的貨幣緊縮循環即將結束。

該次會議發布的經濟預測也顯示，今年可能降息三次。但 Fed 官員不斷努力沖淡市場對最快 3 月開始降息的預期。下一場會議將在 1 月 30-31 日舉行。

波斯提克周一重申他對今年降息兩次的預估，並在活動後透露，他預測首次降息時間點將落在第 3 季。

美國上周五公布的 12 月非農就業數據，顯示就業和薪資成長都保持強勁，部分官員甚至認為有物價上漲的風險。美國本周四將公布 12 月消費者物價指數 (CPI)。

波斯提克雖然是去年第一個喊出結束升息的官員，但他多次表示，希望保持較長時間的貨幣緊縮。他 12 月曾說，預估 Fed 今年只會降息兩次，且都發生在下半年。

由於達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 上周六表示，由於金融市場流動性減少，Fed 可能需要放慢縮減資產負債的速度，令各界也開始關注起縮表議題。對此波斯提克周一表示，如果或 Fed 應該何時改變縮表步調是個各抒己見的「開放式問題」，而他個人認為現在的步調是恰當的。