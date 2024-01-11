〈台幣〉股匯齊揚高見31.085元 大選前夕交投轉淡

市場關注周四即將出爐的美國 12 月消費者物價指數 (CPI)，與此同時，台灣周末適逢總統大選，使得台北股匯交投略顯清淡，外資轉趨觀望，新台幣兌美元匯率今 (11) 日小幅走揚，早盤高點來到 31.085 元，升值 5.5 分；台股同步在盤上表現，早盤一度站上 17500 點之上。

主要亞幣今天普遍走升，新台幣兌美元呈現狹幅震盪走勢，早盤以進、出口商的實質拋補為主，整體匯市交易轉趨清淡，早盤最低 31.13 元、最高 31.085 元，不過，仍待觀察外資下午是否有進一步匯入或匯出的動作。

觀察主要貨幣今天對美元表現，日元、韓元、新加坡幣早盤約升值 0.15-0.19%，新台幣、人民幣約升 0.08%，越南盾則貶值 0.1%。美元指數小幅上漲。

紐約 Fed 總裁威廉斯表示，在降息之前，還需要更多證據來證明通膨正在降溫。Fed 官員即將在 1 月 30 日至 1 月 31 日召開今年第一場會議，市場預期 Fed 將維持利率不變，以爭取更多時間，評估大幅升息對經濟的影響。

上周數據顯示，美國 12 月非農就業成長回升，薪資成長超出預期。即使借貸成本高昂，強勁的就業市場仍幫助穩定消費者支出，帶動經濟穩健成長，通膨也已經趨緩，周四出爐的 12 月消費者物價指數 (CPI) 料將進一步放緩。