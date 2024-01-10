單月虧損收斂 國泰金2023年賺515億元年增36% EPS 3.24元

國泰金 (2882-TW) 今 (10) 日公布 2023 年 12 月稅後虧損 48.2 億元，全年稅後純益 515 億元，年增 36%，每股純益 (EPS) 3.24 元。國泰金說明，單月獲利下滑，主要反映台幣短線明顯升值導致匯兌損益波動較大，不過，虧損已較前月收斂，2023 年各子公司核心業務動能穩健，其中，國泰世華銀行及國泰投信獲利皆續創歷史新高。

就各子公司表現來看，國泰人壽 2023 年 12 月稅後虧損 68.3 億元，全年稅後純益 167 億元，主要受到台幣升值影響。雖然 2023 年金融市場波動大，但公司強調，投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現仍維持良好，12 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 74 億元及 45 億元。

國壽指出，近期聯準會最新點陣圖暗示 2024 年降息空間提高，激勵全球資本市場持續反彈，但隨美元走貶及外資大舉匯入買超台股，台幣兌美元單月升值 1.7%，對本月匯兌損益及獲利表現構成較大負面影響，然而，在經常性收益持續挹注下，有助緩和匯率波動對損益之影響。

在資本方面，國壽表示，股、債市反彈使金融資產未實現餘額較上月回升逾 600 億元，淨值增加逾 500 億元，帶動淨值比升至逾 8%，RBC 亦遠高於 300%，體現資本維持強健，清償能力無虞。

國泰世華銀行 12 月稅後純益 4.2 億元，全年稅後純益 289.7 億元，年增 13%。全年放款動能強健，升息循環帶動利率走升，持續佈建外幣有價證券，全年淨利息收入穩定成長；受惠信用卡簽帳金額及財富管理收益增加，全年淨手續費收入達雙位數成長。主力信用卡產品 CUBE 卡新戶增加，推升累計流通卡數近 600 萬張，動卡率亦表現良好。截至 12 月底逾放比率為 0.11%，備抵呆帳覆蓋率為 1453%，資產品質維持穩健。

國泰產險 12 月稅後純益 0.12 億元，全年稅後純益 13.3 億元。在持續秉持質量並重及保戶價值導向雙核心經營理念下，12 月單月簽單保費 28.8 億元，全年簽單保費 323.8 億元，維持雙位數成長，帶動整體承保獲利穩健提升。

國泰證券 12 月稅後純益 2.2 億元，全年稅後純益 21.1 億元，為歷史次高紀錄，年增 50%。受惠於國際金融市場交易熱絡，零售投資人也積極投入，國泰證券透過獨步業界的數位經營模式高速成長。全年台股經紀市佔率創歷史新高達 3.95%；深受投資人好評的台股定期定額業務大幅成長，全年投資金額年成長近 7 成；複委託業務亦穩居市場龍頭，全年債券投資金額年成長近 6 成。

受惠股債雙漲，國泰投信 12 月稅後純益 1.6 億元，全年稅後純益 17.7 億元，續創歷史新高，年成長 14%，總管理資產規模穩居市場第一達新台幣 1.62 兆元，創歷史新高，年增超過三成。