〈國泰金看經濟〉林啟超：明年股市「或躍在淵」台股2萬點只是時間問題

國泰世華銀行今 (18) 日發表 2024 年度全球經濟與市場展望，首席經濟學家林啟超指出，在科技產業帶動下，全球企業盈餘成長可期，2024 年將在震盪中緩步走揚，美、台、日股有機會受惠，但認為股市「或躍在淵」，中間還有許多不確定因素，若以數學角度來看，台股歷史高點或 2 萬點，明、後年有機會突破，「只是時間的問題」；而美國聯準會 (Fed) 降息趨勢明朗，債市雖已過了最佳甜蜜點，但對持有的投資人仍將是利多。

林啟超表示，市場終於等到美國升息告一段落，降息也看到雛形出現，接著關注到底企業的接單狀況如何、P/E Ratio (本益比) 的 Earning 出不出得來。事實上，目前期貨市場已經反應出明年 6 碼的降息幅度，而不是點陣圖的 3-4 碼，代表股市的 PE 要再 re-rating 的空間有限，林啟超認為，明年股市可能是或躍在淵，屆時如果 Fed 沒有如預期降息 6 碼，股市就會拉回，投資人要特別留意。

對於台股明年展望，林啟超表示，事實上，距離台股 2 萬點已經不遠了，漲幅僅約 12%，距離歷史新高 18526 點也只有 5%，若台股的企業盈餘與我們的預估接近，約 15-22% 的成長幅度，那麼站上 2 萬點只是時間的問題。

林啟超進一步指出，未來還是要關注終端需求、企業的成長動能，目前全球半導體一個月銷售約 460 幾億美元，景氣好的時候，可以達到 480、490 億美元，台灣今年出口每月約 358 億美元，明年應該可以站上 390 億美元以上。

林啟超說，台灣出口中以半導體為最大宗，約占 4 成，若全球半導體復甦，台灣肯定是受益最大的經濟體之一，雖然台股 2 萬點在經濟學上來說沒有任何意義，但貢獻加權指數主要來自海外。簡單來說，台股行情無論是 18526 或 2 萬點，差異沒有很大，「或躍在淵」，要小心「淵」的出現，除了注意美國降息幅度外，也要觀察電子業的換機潮是否有如預期樂觀。

對於新興市場來說，林啟超表示，若美國啟動降息，資金流入總比流出好，由於過去與美國利差太大，匯率貶值使得償債成本墊高，明年若真的降息，資金壓力可望進一步舒緩。

至於債市方面，林啟超坦言，「最漂亮的時間已過了」，因為美國 10 年期公債殖利率已經從 4.9% 降到 3.9%，但以未來一、二年來看，利率肯定還是比現在低，投資人雖然沒有賺到第一波行情，但第二波、第三波還是有資本利得的空間，儘管不是最棒的時機，但多數人還是會投入。

關於匯率走勢，林啟超認為，需觀察主要經濟體在貨幣政策上轉向的時間和速度。美元匯率可望自高點回落，但後續走勢仍需考量美歐貨幣政策變化。相較於美國，歐洲經濟面臨逆風，民間消費低迷，歐洲央行有更大的降息壓力。

而日本方面，林啟超表示，YCC (殖利率控管) 政策之所以遲遲未結束，主要在於希望藉由超低利率引導偏低匯率，以刺激日本出口表現，同時將資金導向投資，如車用電池、半導體產業等；若未來薪資成長幅度高過通膨，YCC 政策退場勢在必行。