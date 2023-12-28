國泰產險首家取得碳足跡雙標 企業響應環保可申報2成綠色採購

台灣 2050 邁向淨零碳排，國泰產險積極以保險本業回應氣候變遷與 ESG，透過數位化服務及電子保單、條款 QR Code 等電子化作業，降低碳排放量，並陸續取得「碳標籤」及「減碳標籤」，成為產險業第一家取得雙標籤認證的公司。

國泰產險表示，政府為鼓勵更多企業揭露其商品碳足跡，將符合減碳標籤產品或服務，納入綠色採購申報範疇，提供企業及團體滿足低碳商品的採購需求，帶動綠色消費風氣。當企業及團體購買國泰產險保險時 (如車險、火險、意外險、責任險等任一財產保險)，總保險費金額 20% 即可進行綠色採購申報，讓保險除了轉嫁風險的功能之外，更可帶動企業低碳轉型。

以某一科技產業購買國泰產險商業火險為例，保險費為 300 萬元，即可提報 60 萬元 (保費總額之 20%) 綠色採購金額，並可將總成果揭露在永續報告書上，呈現實踐 ESG 成果。

國泰產險指出，2020 年成為產險業界首家取得「碳標籤」後，隔年再取得環保署所發「減碳標籤」，為產險業第一家取得雙標籤認證的公司。首先於 2013 年導入溫室氣體盤查，2018 年將盤查範疇擴大納入運輸及使用產品之間接溫室氣體，並針對職場設計減碳措施，以 LED 燈具逐年汰換全台通訊處燈具。

國泰產險接著導入數位服務低碳流程，以數據科學實踐減碳行動，並透過行動化及電子化作業，於 2022 年共節省約 3.94 億張紙，大幅降低紙張所產生的碳排。最後，透過碳盤查整體服務流程，鑑別出保單生命週期的排放熱點，如行銷招攬、保單送審等流程，提供綠色商品及導入數位低碳營運流程，實現可持續發展的循環經濟，積極降低營運對環境的影響。

國泰產險透過導入溫室氣體盤查、能源及環境管理系統等 ISO 認證，於 2021 年起加入遵循 SBTi、RE100 兩大國際倡議，2022 年第四季總公司大樓使用 100% 綠電，2030 年國內所有營業據點達到 100% 使用再生能源。國泰產險希望藉企業影響力，全面落實於民間採購供應鏈，呼籲大眾消費時可優先選購具有減碳標籤之保險商品，達到環境保護效益，共同邁向淨零碳排，替地球環境保護盡一份責任。