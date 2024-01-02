國泰投信3檔ETF發紅包 1/16除息前最後買進日

國泰投信官網今 (2) 日公告三檔 ETF 預估配息金額，引起市場熱烈討論，包括國泰北美科技 ETF(00770-TW)、國泰台灣 5G + ETF(00881-TW) 及國泰投資級公司債 ETF(00725B-TW)，三檔 ETF 集結北美科技龍頭、台灣半導體概念股，風險及違約率較低的投資等級債，將於 1 月 17 日除息，投資人只要於 1 月 16 日前買進，2 月 17 日農曆春節後就可開心領配息紅包。

00770 追蹤「標普北美科技行業指數」，2023 年漲幅相當亮眼，截至 12 月 28 日，標的指數已大漲逾 6 成，法人表示，00770 在 2022 年底配息 2.8 元，當年度的年化殖利率讓投資人相當滿意，今日的預估配息公告後，獲得市場一片讚聲。

國泰投信表示，美國消費性電子 CES 大展即將於 1 月 9 日登場，市場氣氛普遍樂觀，有很大機會帶旺北美科技股後續表現。此外，觀察過去 20 年的數據顯示 (2000/12-2022/12)，過往年初到第 1 季美股因聖誕行情，表現多為正報酬，且以科技股為主的標普北美科技指數表現更優於美股大盤的標普 500 指數，接下來的漲幅還可期待。

除了 00770 外，00881 也是 1 月除息的 ETF 熱門焦點之一，00881 是目前台灣規模最大的台股科技主題 ETF，成份股中有超過八成屬於 AI 相關供應鏈，其中半導體類股就超過 5 成，自 2020 年的年底掛牌以來，已累積多達 27 萬名的受益人 (截至 12 月 29 日)。

國泰投信指出，台灣科技類股在全球 AI 浪潮助攻下，2023 年利多消息不斷，漲勢相當驚人，預估仍是今年市場主軸，想要抓住下一波投資機會的投資人，可把握機會提前進場布局，掌握 AI 長期趨勢。

此外，受惠於聯準會宣布不升息，最大的贏家莫過於債券市場，可說幾乎是送分題的債券 ETF，去年躍升為投資關鍵字，00725B 上周每日的成交量皆超過萬張 (12/25-12/29) 近 3 個月標的指數平均殖利率達 6.38%(10/1-12/25)，期間指數最高殖利率也超過 7%，是高信評債券中收益較佳的好選擇，國泰投信也建議投資人，債券價格這幾周已迅速反彈，提早佈局才能以較低成本，享受債券穩定息收，以及未來潛在的資本利得。