〈碳權交易〉國泰金參與首購 國泰世華銀推碳權交易價金信託服務

國泰金總經理李長庚(右)出席國際碳權交易平台首購企業授證儀式，由金管會主委黃天牧 (左)代表授證首購證明。(圖:國泰金提供)
國泰金總經理李長庚(右)出席國際碳權交易平台首購企業授證儀式，由金管會主委黃天牧 (左)代表授證首購證明。(圖:國泰金提供)

碳交所國際碳權交易平台今 (22) 日上線，開啟碳權交易新里程碑，國泰金 (2882-TW) 與旗下人壽、銀行、證券、產險、投信五家子公司共襄盛舉成為首購國際碳權金融業之一。為支持碳權交易發展，國泰世華銀行宣布打造「碳權交易價金信託服務」並整合收付清算機制，擔任清算行角色，共同完善國內碳權交易機制。

碳權為抵銷碳排的方式之一，但除營運碳排外，為發揮金融永續影響力，國泰金表示，目前以致力於賦能客戶減碳行動，帶動產業低碳轉型為優先，未來將持續發揮金融核心職能，引導資金投入低碳轉型方案，接軌國際發揮永續影響力。

國泰金強調，接續 2050 年淨零碳排首要目標，國泰金控是亞洲第六家通過 SBT 目標審核，也是台灣第一家 RE100 金融業會員，並積極透過 3 項關鍵策略支持減碳轉型行動。

第一，「實施高碳排產業管制」，國泰作為台灣首家計算投資組合碳足跡的金融業者，人壽、銀行、產險、證券及投信已訂定逐步撤除煤炭計畫，包含屏除未積極轉型的煤炭價值鏈公司，2022 年國泰投資組合總碳排量較前年降低約 13%。

第二，「引導資金投入低碳解決方案」，國泰金控旗下子公司持續透過商品服務，帶動客戶一起投入氣候解決方案，於 2022 年進行低碳投融資共計超過 3000 億元；且為了讓企業承租戶能更容易取得運用台灣的再生能源，國泰人壽以房東角色協助大樓租賃客戶引進再生能源再分配予客戶，提供其充足且便利的再生能源服務，協助產業邁向能源轉型。

預估至 2023 年底，全年可轉供約 2000 萬度綠電，減碳約 9900 噸；國泰產險也透過再生能源產業保險，協助再生能源業發展，2022 年針對太陽能、離岸與陸域風場，共新增承保新台幣 341.9 億元。

第三，「積極倡議與議合創造國際影響力」，除了被動撤資，亦主動議合，國泰金是台灣唯一參與亞洲電廠議合倡議 (Asian Utilities Engagement Program) 的金融機構，發揮金融影響力使能源業加速轉型，已成功議合一家亞洲大型的能源業者承諾 2040 年前淘汰煤炭，並設定 SBT 目標且通過審核。

國泰金控已連續七年舉辦國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，今年與世界氣候基金會 (World Climate Foundation) 締結為全球首家策略夥伴，以東道主身分前進 COP28 藍區主辦會議與論壇，從亞洲代表性金融業者的觀點，與國際氣候趨勢接軌探討加速氣候融資與能源轉型。

今日相關新聞：
碳交易首發 8.8 噸成交逾 80 萬美元 第一大買家為金控業者
碳交所國際碳權交易平台上線 林修銘：提升台灣國際能見度
玉山金首筆購入 5000 噸碳權 用於零碳信用卡、ATM
兆豐金成首批碳權買家 累計已發 54.6 萬張零碳信用卡

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞