〈碳權交易〉國泰金參與首購 國泰世華銀推碳權交易價金信託服務

碳交所國際碳權交易平台今 (22) 日上線，開啟碳權交易新里程碑，國泰金 (2882-TW) 與旗下人壽、銀行、證券、產險、投信五家子公司共襄盛舉成為首購國際碳權金融業之一。為支持碳權交易發展，國泰世華銀行宣布打造「碳權交易價金信託服務」並整合收付清算機制，擔任清算行角色，共同完善國內碳權交易機制。

碳權為抵銷碳排的方式之一，但除營運碳排外，為發揮金融永續影響力，國泰金表示，目前以致力於賦能客戶減碳行動，帶動產業低碳轉型為優先，未來將持續發揮金融核心職能，引導資金投入低碳轉型方案，接軌國際發揮永續影響力。

國泰金強調，接續 2050 年淨零碳排首要目標，國泰金控是亞洲第六家通過 SBT 目標審核，也是台灣第一家 RE100 金融業會員，並積極透過 3 項關鍵策略支持減碳轉型行動。

第一，「實施高碳排產業管制」，國泰作為台灣首家計算投資組合碳足跡的金融業者，人壽、銀行、產險、證券及投信已訂定逐步撤除煤炭計畫，包含屏除未積極轉型的煤炭價值鏈公司，2022 年國泰投資組合總碳排量較前年降低約 13%。

第二，「引導資金投入低碳解決方案」，國泰金控旗下子公司持續透過商品服務，帶動客戶一起投入氣候解決方案，於 2022 年進行低碳投融資共計超過 3000 億元；且為了讓企業承租戶能更容易取得運用台灣的再生能源，國泰人壽以房東角色協助大樓租賃客戶引進再生能源再分配予客戶，提供其充足且便利的再生能源服務，協助產業邁向能源轉型。

預估至 2023 年底，全年可轉供約 2000 萬度綠電，減碳約 9900 噸；國泰產險也透過再生能源產業保險，協助再生能源業發展，2022 年針對太陽能、離岸與陸域風場，共新增承保新台幣 341.9 億元。

第三，「積極倡議與議合創造國際影響力」，除了被動撤資，亦主動議合，國泰金是台灣唯一參與亞洲電廠議合倡議 (Asian Utilities Engagement Program) 的金融機構，發揮金融影響力使能源業加速轉型，已成功議合一家亞洲大型的能源業者承諾 2040 年前淘汰煤炭，並設定 SBT 目標且通過審核。

國泰金控已連續七年舉辦國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，今年與世界氣候基金會 (World Climate Foundation) 締結為全球首家策略夥伴，以東道主身分前進 COP28 藍區主辦會議與論壇，從亞洲代表性金融業者的觀點，與國際氣候趨勢接軌探討加速氣候融資與能源轉型。

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