貨櫃三雄12月營收 僅長榮逆勢增逾4% 創3個月來相對高

繼陽明 (2609-TW) 昨 (9) 日公布 12 月合併營收為連 4 月較上月衰退，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 今(10) 日公布營收，萬海月衰 3.04%，長榮則逆勢上揚 4.11%，反創 3 個月來相對高點，表現相對穩健；而就全年來看，貨櫃三雄合併營收年衰 50% 起跳。

長榮 12 月合併營收 236.33 億元，月增 4.11%，終結連 3 月衰退，年減 19.3%，減幅也收斂，全年合併營收 2767.21 億元，年減 55.89%。

陽明 12 月合併營收 106.46 億元，月減 2.5%，年減 34.93%，全年合併營收 1407.68 億元，年減 62.55%。

萬海 12 月合併營收 83.56 億元，月減 3.04%，年減 27.61%，全年合併營收 1002.2 億元，年減 61.3%。

長榮表示，近期海運市場仍受到地緣政治衝突因素的影響，將持續關注國際局勢變化，積極調配船隊和航線規劃，以確保航行安全和服務網絡。

萬海指出，近洋區間運價和貨量穩步增加，至於近期紅海區域情勢緊張會視情況調度航線，也將持續嚴控成本，因應未來挑戰。

陽明則認為，全球貨櫃船隊閒置運力已見降低，顯示船噸供給過剩壓力減緩，但全年供給過剩缺口仍加大。