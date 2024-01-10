證交所盡職治理資訊揭露 康和證唯一上榜上櫃券商

台灣證券交易所公布 112 年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，國內組共有 34 家金融業、國外組共有 5 家機構投資人上榜，其中，康和證券 (6016-TW) 為首度進榜，也是唯一上榜的上櫃證券商。

為鼓勵機構投資人提升相關資訊揭露品質，並加強機構投資人對公司治理的影響，證交所主辦盡職治理資訊揭露年度評比。

證交所評比標準分為政策制定、揭露及盡職治理報告內容兩大主軸，共計 30 項指標，康和證在盡職治理政策、利益衝突管理政策、投票政策揭露完整性、網站揭露等方面，獲致較高得分肯定，共同落實盡職治理。

康和證積極落實永續金融。(圖：康和證提供)

康和證董事長鄭大宇表示，康和證券將持續遵循「機構投資人盡職治理守則」，督促被投資公司落實環境、社會與公司治理的 ESG 永續作為，發揮金融影響力、履行盡職治理行動，也將擴大布局永續投資機會，參與推動產業、經濟和社會整體良性發展。

同時，康和證積極與被投資公司機構進行議合溝通程序，凝聚促進永續發展價值，協助建立揭露投票政策，提升盡職治理資訊揭露品質，擴大盡職治理範圍。

另一方面，主管機關已要求全部上市櫃公司自去年起依資本額規模、分階段於 116 年前完成溫室氣體盤查、118 年完成查證，以此達到企業碳排放資訊揭露。

而康和證已於去年完成全據點 16 家分公司一次通過「ISO 14064-1 溫室氣體盤查」國際認證，提早達成目標時程，落實永續金融理念，實踐對永續環境的承諾。

盡職治理守則發源於英國，一開始以 91 年發布的「機構股東及其代理人責任—基本原則聲明為基礎，而後於 99 年發展成《英國盡職治理守則》。

而在亞洲， 日本與馬來西亞分別於 103 年月發布盡職治理守則，大致採取英國版本規範原則，香港、南韓、印度與新加坡等國也紛紛跟進。

台灣於 104 年積極推動盡職治理守則制訂，105 年正式通過，且於 109 年配合公司治理 3.0—永續發展藍圖規畫，修正機構投資人盡職治理守則，擴大盡職治理範圍。