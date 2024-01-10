證交所盡職治理資訊揭露 康和證唯一上榜上櫃券商

康和證首度進榜證交所公布的機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，右為董事長鄭大宇。(圖：康和證提供)
康和證首度進榜證交所公布的機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，右為董事長鄭大宇。(圖：康和證提供)

台灣證券交易所公布 112 年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，國內組共有 34 家金融業、國外組共有 5 家機構投資人上榜，其中，康和證券 (6016-TW) 為首度進榜，也是唯一上榜的上櫃證券商。

為鼓勵機構投資人提升相關資訊揭露品質，並加強機構投資人對公司治理的影響，證交所主辦盡職治理資訊揭露年度評比。

證交所評比標準分為政策制定、揭露及盡職治理報告內容兩大主軸，共計 30 項指標，康和證在盡職治理政策、利益衝突管理政策、投票政策揭露完整性、網站揭露等方面，獲致較高得分肯定，共同落實盡職治理。

康和證積極落實永續金融。(圖：康和證提供)
康和證積極落實永續金融。(圖：康和證提供)

康和證董事長鄭大宇表示，康和證券將持續遵循「機構投資人盡職治理守則」，督促被投資公司落實環境、社會與公司治理的 ESG 永續作為，發揮金融影響力、履行盡職治理行動，也將擴大布局永續投資機會，參與推動產業、經濟和社會整體良性發展。

同時，康和證積極與被投資公司機構進行議合溝通程序，凝聚促進永續發展價值，協助建立揭露投票政策，提升盡職治理資訊揭露品質，擴大盡職治理範圍。

另一方面，主管機關已要求全部上市櫃公司自去年起依資本額規模、分階段於 116 年前完成溫室氣體盤查、118 年完成查證，以此達到企業碳排放資訊揭露。

而康和證已於去年完成全據點 16 家分公司一次通過「ISO 14064-1 溫室氣體盤查」國際認證，提早達成目標時程，落實永續金融理念，實踐對永續環境的承諾。

盡職治理守則發源於英國，一開始以 91 年發布的「機構股東及其代理人責任—基本原則聲明為基礎，而後於 99 年發展成《英國盡職治理守則》。

而在亞洲， 日本與馬來西亞分別於 103 年月發布盡職治理守則，大致採取英國版本規範原則，香港、南韓、印度與新加坡等國也紛紛跟進。

台灣於 104 年積極推動盡職治理守則制訂，105 年正式通過，且於 109 年配合公司治理 3.0—永續發展藍圖規畫，修正機構投資人盡職治理守則，擴大盡職治理範圍。

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