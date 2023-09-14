康和證深化ESG布局 認捐1919食物箱1000組

為守護偏鄉弱勢家庭，康和證券 (6016-TW) 攜手 1919 食物銀行認捐救助食物箱活動，康和證董事長鄭大宇代表捐贈 1000 組共 30 萬元的 1919 食物箱，食物箱送到 1919 食物銀行全台 7 個集散點，再透過全台 800 多個服務中心上千名志工親送至受助戶。

鄭大宇表示，康和證券集團連續 5 年參與「1919 愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募，這次與 1919 食物銀行合作，是有感於在單車公益勸募過程中看到很多急難家庭的苦，有些家庭連最基本的主食與日常生活用品採買都有困難，需要靠社會救助。

康和證強調，遵循聯合國永續發展目標 (SDGs)，參與消除貧窮、終止飢餓、減少不平等對待，號召同仁參與做公益守護偏鄉弱勢家庭，將 ESG 深化成為公司的 DNA，期全體同仁都能跟隨公司腳步，對社會發揮正向的影響力。

這次康和證捐贈的 1919 食物箱，內容物包括新竹炊粉、醬油、沙拉油、速食調理包、土豆麵筋、嚕肉飯罐頭、紫米珍饌等。

鄭大宇說，倡導近年來全球重視的課題 -「惜食」，不僅可節能減碳友善環境，並減少食物的浪費；聯合國環境總署於 2022 年提出報告，每年全球仍有 10 億公噸、約三分之一的食物被浪費掉，而台灣一年浪費的食物估計多達 384 萬噸。

由基督教救助協會成立的「1919 食物銀行」，可連結全台 861 個 1919 服務中心，成為一個物資供需與媒合的平台，作為各類物資的募集與發放，救助弱勢經濟家庭。

截至 7 月止，透過 861 個 1919 服務中心，1919 食物銀行服務 66,166 戶次的弱勢家庭，發出 290,313 包食物箱，發放物資種類超過 11,782 種，其中超過 80% 是社會大眾、企業所捐贈物資。

1919 食物銀行於 2019 年推出「惜食計畫」，在北中南區各設立一個生鮮惜食中心，每日派物流車至連鎖賣場收取惜食，運回整理分裝後，再透過自取或冷鏈宅配，送至全台 300 個陪讀班或老人共餐點，目前每年約收取 500 公噸的各式生鮮惜食。