〈碳權交易〉第2批國際碳權最快3月底上架 國內碳權交易平台今年上路

台灣碳權交易所首批國際碳權於去年 12 月上架後，外界關心第 2 批國際碳權何時上架，碳交所今 (10) 日指出，預計最快可以在 3 月底上架。至於國內碳權交易方面，董事長林修銘則表示，待環境部相關法規完備後，將在今年上路。

林修銘表示，國內碳權交易部分，目前還在籌備當中，需配合環境部法規上路時程，待法規完備後，國內碳權交易平台便可啟動，預計今年就可以推出。林修銘也提到，未來將擴大與國際減碳及碳相關組織的交流，使碳交所上架的碳權種類更加多元，以滿足現階段國際上碳中和等相關供應鏈的需求。林修銘強調，碳交易平台是台灣 2050 淨零排碳目標的催化劑，因此將配合國家政策。

至於第 2 批國際碳權何時上架，碳交所總經理田建中說，會努力在 3 月底上架。田建中補充，由於蘋果推動「碳移除 (carbonremoval)」，相關供應鏈廠商需要自然碳匯，因此第 2 批國際碳權擬納入自然碳匯，使得碳權商品更加多元。

國際碳交易平台開戶的狀況，田建中則透露，雖然目前仍不到百家，主因在於希望企業進行碳盤查後，有需要再購買碳權，且開戶過程較為複雜，所需的時程也較長。

此外，由於國內廠商可以上架國際碳權，未來國內碳權交易平台上路後，如何吸引國內廠商在國內碳權交易平台上架商品。田建中說明，使用國內碳權的用戶可以做環評增量抵換，也就是說廠商在興建新廠或擴廠時，一定會增加二氧化碳的排放量，因此規定需有 10% 使用國內碳權，且需連續執行 10 年。