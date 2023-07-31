康和證捐助醫療巡迴車 鄭大宇：照顧新竹偏鄉

台灣偏鄉常因距離遙遠降低就醫意願，行動醫療更顯重要與迫切，有鑑於此，康和證券集團 (6016-TW) 今 (31) 日宣布，捐贈新竹台大分院醫療巡迴車，由康和證券董事長鄭大宇親自到場代表捐贈，新竹台大分院院長余忠仁代表受贈，並致贈感謝狀，感謝康和證共同努力照護新竹偏鄉民眾健康。

鄭大宇表示，在大都市就醫方便，但新竹縣的偏鄉路途遙遠，且很多老人家多半沒有交通工具，大幅降低看診意願。

據統計，在新竹縣寶山鄉、橫山鄉等，每位醫師平均照顧人口數超過 6000 人，約等於每萬人口醫師人數僅 1.67 人，醫療資源和量能相對不足，新竹台大分院目前已直接進駐新竹縣寶山鄉新城村、北埔鄉南埔村、南興社區等，每周為醫療資源匱乏的地區提供醫療服務。

在志工訪視過程中，也看到急難救助家庭所面臨的後續問題，除經濟外，以醫療問題最多，其中最需要的是醫療與看護費用的救助，其次是就醫交通問題，可見偏鄉就醫問題仍須社會伸出援手協助。

此次康和證捐贈醫療巡迴車，因疫情、生產線和海運等原因，經 2 年才得以交車，期醫療巡迴車的捐贈能將更廣的行動醫療服務直接送到社區，達致就醫零距離的目標。

鄭大宇強調，康和證的企業社會責任已內化為公司的 DNA，多年來持續到偏鄉傳送愛與關懷，已連續 5 年帶領同仁領騎參與「1919 愛走動—急難家庭救助」單車環台公益勸募，以募款方式幫助全台灣偏鄉。