〈CES 2024〉華碩全系列筆電導入AI 聚焦3領域拚創新

美國消費性電子展 (CES) 盛大登場，品牌廠華碩 (2357-TW) 一連舉行兩場發表會，將人工智慧 (AI) 技術導入全系列筆記型電腦與新一代運算單元 (NUC) 系列產品，聚焦消費、商用、遊戲領域打造創新解決方案，全方位搶攻 AI PC 商機。

華碩於美國時間 9 日舉辦 ROG 線上發表會，推出具 AI 能力的電競筆電，緊接著再舉行《In Search of Incredible ： Transcendence》發表會，推出全球首款搭載兩個 14 吋 OLED 觸控螢幕的 AI 筆電「Zenbook Duo」，為雙 14 吋 OLED 觸控螢幕筆電、ASUS Vivobook Pro 15 OLED 創作者筆電、ASUS Vivobook S 系列筆電與 ASUS NUC 商用迷你電腦。

另外，還推出 ASUS ExpertBook B5 商用 AI 效能筆電、ASUS ExpertCenter 系列商用桌機、TUF Gaming F16 電競筆電，以及將多螢幕體驗整合在眼鏡的 AirVision M1 穿戴式裝置。

共同執行長許先越指出，今年持續深耕永續，善用 AI 技術，積極攜手策略聯盟和合作夥伴，在消費、商用、遊戲領域打造豐富創新解決方案。

此外，華碩宣布在產品、營運和碳抵換服務貫徹永續發展理念，以淨零企業為目標，減碳目標也通過「科學基礎減碳目標倡議 (SBTi)」審查。

華碩去年 12 月集團營收 360.43 億元，月減 16.47%，年減 12.12%；去年第 4 季營收為 1,213.17 億元，季減 10.17%、年減 4.53%；2023 年營收為 4,834.71 億元，年減 10%。