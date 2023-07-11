康和深耕金融人才培育 暑期產學合作營開業

康和證券集團長期深耕校園金融人才培育，採理論和實務並重，第 15 屆康和暑期產學合作營開業，此次共有來自台大、政大、台北大學、銘傳、靜宜、美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校等 6 所國內外大學 17 位同學參與。

康和證總經理邱榮澄在開業式致詞時表示，這是康和證券第 15 年舉辦暑期產學合作營，長期以來非常重視金融人才的培育扎根，證券集團組機架構中，包括期貨、投顧、保代等，以及近期即將上線的分戶帳，是與銀行帳戶的資金管理相互整合，是一個完整金融架構。

邱榮澄說明，在為期 6 周的實習中，同學們可充分了解金融實務面運作和證券業發展趨勢，朝自己有興趣的領域深耕發展，並期勉來自不同學校的同學們，互相切磋認識，培養團隊協作能力，更歡迎有興趣的同學在畢業以後選擇到康和集團任職。

康和證券暑期產學合作，有別於短天期的金融營隊，為期長達 6 周，先安排 2 周密集課程，由各部門主管和專業資深同仁為同學授課，介紹金融專業課程，認識金融證券市場實務操作，實際了解產學落差，無縫接軌證券市場，之後安排至各單位實習。

同學們也將分組，針對創新金融、行動服務、行銷企畫、客戶理財等四個面向，進行專題討論和報告，做為期末結業的成果發表，表現優秀的前三組個人與團體，另可獲獎學金，以鼓勵創意與團隊合作，並讓各校同學們也有交流的機會。

這次康和動員集團經紀事業群分公司、數位行銷部、財富管理部、承銷部、風險管理室、人力資源部、康和期貨、康和投顧及康和保代等單位，各部門同時安排一位輔導員，進行實習期間的教導，全力支持產學合作。

今年從近百位同學中錄取 17 位，涵蓋經濟金融系、社工、法律、國貿、風險管理、財務管理等不同系所，部分同學為研究所學生，產學合作期間每位同學可獲獎助學金。