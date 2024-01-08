〈房產〉區域豪宅客置產未縮手 天母豪宅個案交易創六年新高

區域豪宅客置產不縮手，天母豪宅交易仍夯，實價揭露，天母中山北路七段豪宅「富邦 777」，150.95 坪的中樓層戶，在去年 6 月時成交 1.35 億元，扣除車位後每坪約 125.4 萬元，創下近六年以來的社區單價新高。

台灣房屋天母七段加盟店經理彭友助表示，「富邦 777」屋齡 12 年，排除特殊交易，最高單價是 2014 年成交的 15 樓戶別，單價 135 萬元，不過之後隨著房地合一上路豪宅買氣漸減，且信義區豪宅崛起吸引豪宅客目光，「富邦 777」曾在 2019 年、2020 年時一度掉至 9 字頭，如今天母豪宅交易量仍屬低檔，但行情已回穩到每坪 100 萬元以上，反應天母地緣性客層仍有一定需求，包括天母企業主就近換屋，或基於子女就讀國際學校考量，為下一代置產等因素，使天母豪宅行情逐漸回溫。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計 2023 年前 11 個月，中山北路一段到七段總價 7000 萬元以上的成屋豪宅交易狀況，中山北路二段僅有兩筆「遠雄富都」的豪宅交易，成交均價為每坪 92.9 萬元；天母地區的中山北路六段，也有兩筆「筑丰天母」和「遠雄爵士」交易，均價 104.3 萬元；中山北路七段則有 8 筆豪宅交易，像是「國泰天母」、「富邦 777」、「天母一莊」等，成交均價 110.7 萬元是各路段最高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，筆直寬敞的中山北路，縱貫中正、中山區及士林區，是市中心著名的林蔭大道，也曾是外國元首來訪時的必經之路，亦有「外交大道」之稱，其中又以中山北路二段及六七段最為精華，尤其中山北路六至七段屬於天母範圍，附近有美國學校、日僑學校，國際客層多，住宅不乏規劃百坪以上的超級豪宅，高總價交易也較集中，包括「富邦 777」、「天母紘琚」、「遠雄陽明」、「國泰天母」等，都是具代表性的豪宅聚落，其中「國泰天母」2014 年成交單價 138.8 萬元，是目前該路段天母商圈中，交易單價最高的成屋豪宅。

至於中山北路二段，擁有林蔭大道的綠蔭景觀，還有多家知名飯店、馬偕醫院、台泥大樓等，商務活動發達，成屋豪宅單價平均在百萬上下，預售新案的價格更有爆發力，由國賓飯店進行危老改建的預售豪宅案「國賓皇琚」，高樓層成交價已站上 200 萬元大關，成為整條中山北路上豪宅唯一 200 萬元俱樂部成員，吸引中高階層買家的目光。

第一建經研究中心副理張菱育指出，去年房市雖然有央行升息影響，但是對照美國房貸利率 6% 以上，台灣利率僅 2% 多，讓國際上具剛性需求的華僑客戶，持續投入國內豪宅市場，也讓僑界指名度高的天母、中山北路等供給較有限的傳統豪宅聚落，價格保持在水準之上；此外，雖然 7 月平均地權條例修正案上路，對私法人購置住宅採許可制，不過觀察 7 月後，豪宅買方改以自然人名義買豪宅的比例明顯增加，對富豪來說，將資金投入不動產，也有抗通膨的機會，所以仍選擇進場。