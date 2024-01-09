二手車躉售價自歷史高點走跌2年後 2024年回穩 市場可望鬆一口氣

二手車售價經歷 2023 年劇烈波動後，今年將趨於穩定，二手車和卡車的買家能鬆一口氣。

汽車數據公司 Cox Automotive 預估，其 manheim 二手車價值指數 (追蹤美國躉售拍賣會上出售的二手車的價格) 的躉售價在 2024 年結束時只會比 2023 年 12 月高出 0.5%。(由於銷售季節性和其他因素，定價每月波動)

新冠疫情大流行期間，因供應鏈和零件問題導致汽車生產中斷，新車供應下降至歷史低點，導致二手車躉售價攀升至高點後開始下滑，2022 年價格下跌近 15%，2023 年再跌 7%。

Cox Automotive 經濟和產業洞察高階總監 Jeremy Robb 表示，2024 年的波動性預計將低於 2023 年，但躉售市場向來充滿意外。

售價穩定有利於潛在購車者，但二手車價格仍高於疫情前，對消費者的零售價格通常會跟著躉售價變動，但近年來零售價下降速度卻不像躉售價那麼快。

根據 Cox 報告，截至上個月，二手車平均掛牌價格為 26091 美元，較前一年下降 3.9%，比 2021 年底約 28200 美元的掛牌均價低 7.5%。根據 Cox，2019 年二手車的平均掛牌價不到 2 萬美元。

根據 Cox，二手車銷售量預計將成長不到 1%，至 3620 萬輛，其中包含 1920 萬輛的二手車零售量。

與預期的二手車銷量相比，今年美國新車和卡車銷量預計悲觀成長 1.3%，達 1570 萬輛。

Cox Automotive 首席經濟學家 Jonathan Smoke 周一 (8 日) 表示：「就經濟和汽車市場而言，我們的成長率僅為 1% 至 2%，但成長將戰勝衰退。隨著時間推進 2024 年，新增供應量將回到 2020 年春季的水準，這有利消費者也會讓價格下跌。」

與此同時，Cox 預期 2024 年全電動汽車銷量將成長，佔新車和卡車零售銷量的 10% 以上。相比之下，2023 年該占比為 7.4%，銷量 110 萬輛。