美國二手車批發價格8月微幅反彈 顯示今年可能已觸底

Cox Automotive 表示，美國二手車批發價格今年可能已經觸底。8 月價格出現 3 月以來首次上漲。

Cox 周五 (8 日) 發表報告指出，8 月 Manheim 二手車價值指數為 212.2，較 7 月上漲 0.2%。這是該指數今年的最低漲幅，因為由於近年來新冠疫情和供應鏈問題，價格普遍從歷史高位回落。

該指數追蹤美國批發經銷商拍賣中銷售的車輛，該指數仍高於歷史水平，但較 2022 年 8 月下降 7.7%。消費者零售價格傳統上與批發價格連動。

Cox 經濟和產業洞察資深經理弗瑞 (Chris Frey) 在新聞稿中表示，「8 月批發價格的跌勢停止了，即使它只是今年春季和初夏至今大跌的一個小幅逆轉。」

他表示，預計到今年年底二手車批發價格不會有太大變化，庫存緊張和預期銷售水平將阻止價格大幅下跌。

Cox 預計 8 月二手車零售額較 7 月成長 5%，同比成長 0.8%。 7 月二手車平均價格為 27028 美元，較一個月前有所下降，但仍高於歷史水平。

自新冠疫情初期以來，二手車價格一直在上漲，因為全球健康危機加上供應鏈問題導致新車生產不時閒置。導致新車供應量減少，而需求堅挺，價格創歷史新高。成本和庫存稀缺導致消費者轉進二手車市場，也推高了價格。

Cox 斯預計，到 2028 年，二手車批發市場的價格將「緩慢而逐步地恢復」至疫情前水平。