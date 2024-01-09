本田擬投資139億美元 打造加拿大電動車工廠 傳本周雙方舉行會談

官方消息透露，加拿大官員本周將與本田汽車公司 (HMC-US) 的代表會面。此前，周日新聞報導稱本田正考慮投資近 2 兆日元 (約 139 億美元)，在加拿大打造電動車 (EV) 工廠。

知情人士透露，加拿大官方將有數個不同的聯邦部門參與會談。加拿大廣播公司首先援引消息，報導本周將舉行的會談。

日經新聞周日報導，本田正多處尋找電動車工廠適宜地點，其中包含加拿大安大略省 Alliston 的現有汽車工廠旁。

加拿大工業部長 Francois-Philippe Champagne 發言人 Audrey Champoux 表示：「聯邦政府代表正與本田持續接觸，與他們接待所有其他主要潛在投資者無異。」

她稱加拿大與本田公司有著「牢固的關係」。

在全球戮力減少碳排放之際，擁有大型採礦業的加拿大吸引了電動車供應鏈各層面企業，以保護其安大略省製造業中心地帶的未來。

福斯汽車和 Stellantis-LG 在加拿大規劃的電池超級工廠將獲得充裕的補貼，加拿大政府表示，這些支柱般的大型工廠將有利於加拿大擴大其電動車供應鏈。

日本第二大車廠本田在電動車銷售方面進展緩慢。本田 2022 年甫宣布與 LG Energy Solution 合作，計劃投資 44 億美元在俄亥俄州建立合資電池工廠。