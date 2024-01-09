〈美股盤後〉輝達刷歷史新高 費半飆升逾3% 道瓊擺脫波音逆轉勝

經歷年初的艱難開局之後，美股本週出現復甦跡象。道瓊週一 (8 日) 盤中黑翻紅，收盤漲超 200 點，儘管遭遇波音拋售亂流拖累。科技股七巨頭齊揚，輝達猛升超 6%，推動 AI 晶片攀高，費半飆升逾 3%，那指漲幅超過 2%，標普升逾 1.4%，均創去年 11 月以來的最佳表現。

10 年期公債殖利自上週五的 4.041% 跌至 4.001%。2 年期公債殖利率下跌 4 個基點至 4.35%。

數據方面，美國紐約聯準銀行公布調查顯示，消費者去年 12 月對未來一年的通膨預期降至近 3 年來新低。通膨預期的下滑支持金融市場與聯準會 (Fed) 官員的廣泛共識，即通膨壓力將繼續向聯準會的 2% 目標回落

投資人本週聚焦兩大重點，首先，財報季將於本週正式開幕 。摩根大通和美國銀行等主要公司將於週五公布財報。美國新一波通膨數據即將公布，週四將公布 12 月消費者物價指數，週五將公布生產者物價數據。

上週五非農就業報告強於預期，再加上去年 12 月聯準會會議紀錄，增加了聯準會在新年伊始打算如何處理利率的不確定性。達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 上週六警告，聯準會可能需要恢復提高短期利率，以防止近日長債殖利率下滑導致通膨重燃的風險。

美國財政部長葉倫週一表示，她相信國會週末達成的聯邦支出上限協議與去年六月的債務上限協議一致，將降低聯邦政府可能在 1 月 20 日部分停擺的風險。據媒體報導，這項協議與某些談判是分開的，包括為以色列和烏克蘭提供額外資金援助，以及限制美國邊境庇護申請。

輝達在美國消費性電子展 (CES) 大放異彩，推出 GeForce RTX 40 Super 系列顯卡，然而值得關注的是，外媒傳出輝達計劃第二季開始量產一款為中國市場設計的人工智慧 (AI) 晶片，以符合美國的出口規定，但有消息指出，阿里巴巴與騰訊等中企興趣缺缺，他們向輝達表示會訂購遠低於原本預計購買的數量。而百度已改向另一家科技巨頭華為訂購 AI 晶片。

美股週一 (8 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 216.9 點，或 0.58%，收 37,683.01 點。

那斯達克指數上漲 319.7 點，或 2.2%，收 14,843.77 點。

標普 500 指數上漲 66.3 點，或 1.41%，收 4,763.54 點。

費城半導體指數上漲 128.99 點，或 3.28%，收 4,062.48 點。

NYSE FANG + 指數上漲 231.11 點，或 2.75%，收 8,646.14 點。

油價走勢給標普 500 能源板塊帶來壓力，成為標普 11 大板塊唯一收黑的板塊。資訊科技板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲聲響起。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.42%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.29%；Meta (META-US) 上漲 1.91%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.89%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.66%。

道瓊成分股普遍收高。Salesforce(CRM-US) 上漲 3.88%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.33%；安進 (AMGN-US) 上漲 2.6%；Walgreens (WBA-US) 上漲 2.48%；波音 (BA-US) 下殺 8.03%。。

費半成分股氣勢如虹。美光 (MU-US) 上漲 1.80%；AMD (AMD-US) 大漲 5.48%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.44%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.68%；輝達 (NVDA-US) 大漲 6.43%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.72%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.08%。

台股 ADR 全數揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.64%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.68%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.60%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.07%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 走高 2.42% 至每股 185.56 美元。蘋果週一表示，自家頭戴裝置 Vision Pro 將於 2 月 2 日於美國上市。幾個月前，該設備推出是為搶占由臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 主導的擴增實境 (AR) 頭戴裝置市場。

波音 (BA-US) 崩跌 8.03% 至每股 229 美元。波音新機傳艙門噴飛意外而全面停飛，Spirit aerosystems (SPR-US) 等供應商全面嚇滑。阿拉斯加航空的 1282 航班上週五發生艙門破裂的空中事故後，美國聯邦航空管理局下令暫時停飛約 171 架波音飛機。

輝達 (NVDA-US) 勁揚 6.43% 至每股 522.53 美元，改寫歷史新高紀錄，該股在過去 52 週內上漲 230% 以上。輝達在美國消費性電子展 (CES) 推出 GeForce RTX 40 Super 系列顯卡，表示這些晶片可憑藉超高性能的人工智慧 (AI) 替遊戲和創作提供動力。New Street Research 分析師將輝達列為 2024 年的首選股，儘管該股去年已漲約 200%。

嬌生 (JNJ-US) 收低 0.25% 至每股 161.53 美元。該公司將暫時同意支付約 7 億美元，以解決美國 40 多個州對「以滑石粉為基底」的嬰兒爽身粉索賠的調查。該協議預計將保護嬌生免受未來涉及滑石粉導致癌症的風險訴訟。

華爾街分析

標普 500 指數自 10 月低點以來已飆升 14%，美國 10 年期公債殖利率已較 10 月高點回落約 1 個百分點。這反映了不斷變化的總體經濟環境，其中通膨、經濟成長數據和利率預期在塑造投資格局方面發揮關鍵作用。

瑞銀全球財富管理部門美洲投資長 Solita Marcelli 表示：「我們的基本情景是軟著陸，即成長放緩至略低於趨勢水平，避免美國陷入衰退，通膨在下半年降至美國央行目標，聯準會降息 100 個基點。」

美銀策略師 Mark Cabana 和 Katie Craig 以及經濟學家 Michael Gapen 說：「聯準會將於 3 月宣布開始放慢針對美債的縮表計畫，將從 4 月開始，把美債縮表上限每月降低 150 億美元。」

摩根大通資產管理公司全球固定收益主管 Bob Michele 預估：「未來美國通膨率下降，而聯邦基金利率維持穩定，聯準會很有可能在今年將利率下調至多 250 個基點。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主