蘋果股價摔到八周低點 微軟爭市值王之路再邁進一步

蘋果 (AAPL-US) 因 iPhone 銷售前景疑慮遭券商在一周內二度降評，周四 (4 日) 股價摔到八周低點，這讓微軟 (MSFT-US) 與蘋果的市值差距縮小為不到 1000 億美元，也讓微軟在重返全美最有價值上市公司之路又邁進一步。

2024 年元旦迄今不過短短數日，蘋果已經先後遭巴克萊 (Barclay’s)、Piper Sandler 兩名分析師調降投資建議評等，理由都和 iPhone 銷售展望有關。

蘋果周四收盤下跌 1.4% 至每股 181.6 美元，本周迄今市值共蒸發將近 1700 億美元，雖然目前仍以 2.83 兆美元位居最有價值上市公司的寶座，但領先第二名微軟的差距正在快速縮小。

微軟周四收黑 0.72% 至每股 367.94 美元，市值 2.73 兆美元，與蘋果相差不到 1000 億美元，是 2021 年 11 月 22 日至今最小差距。

蘋果 (藍)、微軟 (紫) 市值走勢圖，來源：MarketWatch、FactSet

蘋果在 2021 年 11 月 17 日為止曾連漲 14 個交易日，從那時起，市值從未落後於微軟。

微軟一年多來股價表現比蘋果強，例如 2023 年共上漲 57%，勝過蘋果的 48%，今年元旦至今的跌幅也小於蘋果。

微軟股價有好表現，原因是企業支出穩健，挹注 Azure 雲端運算事業。Azure 也從人工智慧 (AI) 熱潮中受益，事實上，分析師認為在科技巨頭的 AI 競賽中，微軟似乎也比 Alphabet(GOOGL-US) 更突出。

對微軟而言，未來一年的關鍵考驗將是：客戶是否願意為 AI 增強公司生產力等軟體的付費產品買單。

相較之下，蘋果最近幾季業務表現停滯不前，不僅在中國面臨日益激烈的競爭，還要應付在大環境壓力下，消費者支出受擠壓的的考驗，使其營收連續四季比去年同期低。

Piper Sanlder 分析師 Harsh Kumar 周四將蘋果投資建議評等從「增持」降為「中性」，他點出蘋果今年上半年的手機庫存擔憂，並認為單位銷售成長率已經觸頂。

稍早，巴克萊銀行分析師 Tim Long 則是把評等下修至「減持」，認為從 iPhone 到 Mac 等產品，到 2024 年需求恐仍疲軟。

LSEG 資料顯示，分析師對蘋果目標價的平均值目前為每股 200 美元。