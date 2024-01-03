蘋果市值蒸發1000億美元 拖累亞洲供應鏈全線收跌

蘋果 (AAPL-US) 股價剛開年就遭遇利空衝擊，影響所及，周三 (3 日) 亞股開盤後，蘋果的亞洲供應商也倒成一片。

巴克萊銀行周二將將蘋果評級從同等權重下調至減持，同時下調目標價至 160 美元，蘋果股價周二在美股下跌近 3.6%，至七周低點，公司市值蒸發了約 1000 億美元。

巴克萊分析師指出，蘋果未來設備銷售面臨的阻力將會加大，尤其是 iPhone。 有鑑於蘋果設備的大部分供應鏈主要來自亞洲，這種情況對亞洲供應商來說不是好兆頭。

在南韓股市，向蘋果供應記憶體晶片和顯示器的 SK 海力士公司和三星電子的股價下跌了 2% 至 3%，為蘋果供應電池的三星 SDI 下跌 2.9%。另外，同樣為 iPhone 供應商的 LG Display 和 LG Chem Ltd 分別下跌 0.3% 和 2.5%

在台灣，鴻海 (2317-TW) 和台積電 (2330-TW)(TSM-US) 都未能躲過衝擊，收盤分別下跌 0.5% 和 2%。在陸港股，向蘋果供應聲學元件的瑞聲科技 (02018-HK) 下跌 3.6%。

2023 年，蘋果在中國的銷售額連續三個季度下降，並受到來自華為的強力挑戰。巴克萊認為，蘋果在已開發市場的銷售可能會疲軟，而新興市場的銷售增加，不太可能抵銷下滑的影響。他們預計，蘋果的服務部門明年的營收成長也將緩慢。