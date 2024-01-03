蘋果屢遭降評 巴克萊暗示快賣 股價挫近4% Q1盼曙光

巴克萊銀行調降蘋果 (AAPL-US) 股票評級，令蘋果周二 (2 日) 開年大跌約 3.6%。由於此回巴克萊的降評不僅是示意「續抱」，目標價更示意了「賣出」，似乎更震撼投資人，引發股價劇烈的反應。

蘋果周二下跌 6.89 美元或 3.58%，收每股 185.64 美元。巴克萊銀行策略師 Tim Long 將蘋果股票評級自「等權重」調降為「減持」，目標價為 160 美元，意味該股隱含跌幅 14%。

他是華爾街少數看跌蘋果的分析師。根據 FactSet，華爾街分析師 60% 給予蘋果等同「買進」評級，30% 建議「續抱」，僅有 10% 分析師給予「減持」或「賣出」評級。然而，與 2023 年第一季相比，上述比率分別為 78%、17% 和 5%。

儘管如此，下調蘋果評級的分析師仍不斷增加。去年 5 月 Loop Capital 分析師 Ananda Baruah 將蘋果自「買進」降評至「續抱」，隨後 D.A. Davidson 分析師 Tom Forte 和瑞銀的 David Vogt 在 6 月跟進調降，而 Rosenblatt 證券的 Barton Crockett 則在 8 月出手。KeyBanc 分析師 Brandon Nispel 加入陣營，將蘋果自「加碼」降為「等權重」。

蘋果沒有立即回應置評請求。

雖然先前評級下調並沒有明顯衝擊蘋果股價，但此回巴克萊的降評不僅是示意「續抱」，目標價更示意了「賣出」，這似乎更震撼投資者，盤中跌幅觸及 4.4%，僅次於去年 8 月 4 日的 4.8% 跌幅，當時蘋果公布了令人失望的會計年度第三季 (6 月季度) 業績。

蘋果令分析師擔憂的點主要落在 iPhone 銷售以及 App Store、Apple Music 和 Apple TV+ 服務營收的疲軟。「Vision Pro」擴增實境 (AR) 頭戴式設備是蘋果最新的大型新品，但由於價格高昂，預料不會帶來太多新營收。

簡而言之，蘋果沒有太多值得興奮的成長消息，尤其是考量蘋果股票當前的高估值後，市場更難振奮。儘管蘋果連續 4 季銷售額較去年同期下降，但 2023 年股價仍漲近 50%，預估本益比達 28。

Long 周二報告寫道：「持續疲軟的業績，加上本益比高升，這是無法持續下去的。」

此外，美國司法部針對谷歌提起的反壟斷案件也對蘋果造成長期風險。該案件涉及谷歌向蘋果支付數十億美元，使其成為 iPhone 和 Safari 瀏覽器上的預設搜尋引擎。 如果法院裁決終止這種關係，蘋果營收恐大幅下降。

蘋果 2023 年股價上漲的部分原因是市場對生成式人工智慧 (Gen AI) 可能帶來的收益感到興奮，因為各項 app 加入 Gen AI 功能可能會促使顧客升級其設備，且增加 AI 功能的 app 也可望帶動 APP Store 銷售，蘋果也會有更多分潤。

然而，面對競爭同業不斷公布新消息，蘋果迄今卻尚未透露明確的 Gen AI 或大型語言模型的策略，例如蘋果 Siri 的勁敵谷歌助理 (Google Assistant) 近期已整合谷歌的 Gen AI 聊天機器人「Bard」。

分析師表示，雖然蘋果目前未必失去或落後 AI 市場，但市場必須看到該公司有所行動。

蘋果幾周後將公布會計年度第一季 (12 月季度) 業績，投資者將了解 9 月底 iPhone 15 發布後的假期銷售情況。 分析師預估銷售額將年增 0.8%，達到 1180 億美元。

倘若分析師推測正確，這會是蘋果自 2022 年第三季以來首次較去年同期增長，或許會對股價帶來正面影響。