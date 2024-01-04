價格漲太多了！法國家樂福門市將停售百事產品

法國零售巨頭家樂福告訴顧客它將不再銷售百事可樂、樂事薯片和 7up 等百事公司 (PEP-US) 的產品，因為即使幾經折衝討價還價，這些產品的成本仍然太高。

這家法國零售商發言人表示，從周四 (4 日) 開始，法國家樂福商店的百事可樂產品貨架上將附有一張說明，上面寫著「由於價格上漲令人無法接受，我們不再銷售該品牌」。

百事公司 10 月表示，雖然價格上漲，但需求依然堅挺，今年計畫「小幅」調升售價，因此連續第三次調升 2023 年獲利預期。

去年德國和比利時等多國的雜貨零售商宣布，由於價格上漲，它們停止向消費品公司下訂單，這種策略在價格談判中因通貨膨脹而變得更加令人擔憂。

發言人表示，目前尚不清楚家樂福貨架上的百事產品是否會下架，並補充說這無法阻止購物者購買產品。

發言人表示，這些標誌只會張貼在法國的家樂福門市。

家樂福一直是在價格問題上挑戰大型消費品和食品公司最活躍的零售商之一。

去年它發起一場「縮水通膨​​」運動，在尺寸縮小但價格更高的產品上貼上警告。該發言人周四無法立即確認情況是否仍然如此。

為了降低通貨膨脹，法國政府要求零售商和供應商在 1 月結束年度價格談判，比平常提早兩個月。

INSEE 統計辦公室周四公布的初步數據顯示，12 月法國消費者物價年增 4.1%，其中食品通膨率從上月的 7.7% 放緩至 7.1%。

法國財政部長之前曾威脅，如果食品公司不將自身較低的成本轉嫁給已經在高額能源費用中掙扎的消費者，他將對獲取「不當」獲利的食品公司徵收特別稅。