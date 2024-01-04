美國將補助Microchip 1.62億美元提升產量

美國商務部周四 (4 日) 表示將向 Microchip Technology (MCHP-US) 提供 1.62 億美元的政府補助，以加強美國對消費和國防工業至關重要的半導體和微控制器單元 (MCU) 的生產。

官員表示，這筆資金將使 Microchip 在美國兩家工廠的成熟節點半導體晶片和微控制器單元的產量增加 2 倍。

這些零件對於汽車、洗衣機、手機、網路路由器、飛機和國防工業基地至關重要。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 在聲明中表示，該補助「是我們努力加強所有領域傳統半導體供應鏈的實質進展」。

美國一直希望將此類晶片的生產從中國等外國來源轉移至國內。

該補助金額尚未最終確定。這是國會於 2022 年 8 月批准的 527 億美元「美國晶片」計劃中的第二個項目，主旨在補貼半導體製造和研究。

第一份合約於 12 月宣布，將向 BAE Systems 一家生產戰鬥機晶片的工廠提供 3500 萬美元的資助。

官員表示，計劃補助 Microchip 的資金包括 9000 萬美元用於擴建科羅拉多州的一家製造工廠，7200 萬美元用於擴建俄勒岡州的類似工廠，這將有助於減少對外國生產的依賴。

白宮國家經濟委員會主任布雷納德表示，這些晶片對美國汽車、商業、工業、國防和航空航太產業至關重要。

他充說，該補助將有助於減少「對全球供應鏈的依賴，這種依賴導致疫情期間從汽車到洗衣機等各種商品的價格飆升和漫長的等待」。

Microchip 執行長穆爾昔 (Ganesh Moorthy) 發表聲明稱讚該補助是「加強我們國家和經濟安全的直接投資」。