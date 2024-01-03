瑞奇蒙Fed巴爾金：很有可能軟著陸 但升息仍是選項

瑞奇蒙 Fed 行長巴爾金 (Thomas Barkin) 周三 (3 日) 表示，相信經濟正在軟著陸，但障礙仍然存在，政策制訂者應繼續保持謹慎。

雖然聯準會官員在 12 月最近一次會議上表示，本輪政策緊縮可能已經結束，但官員指出，隨著經濟持續成長，通膨方面取得進展，但升息仍是「可能選項」。

巴爾金在北卡的一場演講中表示，「我們正在取得真正的進展」，「現在每個人都在談論軟著陸的潛力，通貨膨脹完成回歸正常水平的旅程，同時經濟保持健康。你可以看到這個例子。」

以聯準會首選的個人消費支出 (PCE) 標準衡量的通膨率 11 月年增 2.6%，剔除食品和能源後上漲 3.2%。遠低於 2022 年中期的峰值，但仍高於聯準會 2% 的目標。然而，巴爾金指出，六個月 PCE 通膨率為 1.9%

他將聯準會的工作比作機師駕駛飛機著陸，並點出未來的 4 個風險：經濟可能「耗盡燃料」，成長可能逆轉；「意外的動盪」，例如 2023 年 3 月發生的地緣政治事件或銀行業衝擊；有可能「降錯機場」，即通膨率高於聯準會 2% 的目標；以及「延後著陸」，即需求出人意料地高漲，從而推高通膨。

他說，「機場就在眼前，但降落並不容易，尤其是在前面有霧的情況下，逆風和順風都會影響航向。」「很容易轉向過度、做得太多，或者轉向不足、做得太少。」

三周後聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將開會，可能再次決定不升息，並連續第三次維持利率不變。

在做出決定的同時，FOMC 成員還計畫 2024 年降息 3 個百分點。這並沒有市場定價所顯示的那麼激進，但仍然代表著聯準會的一個重要政策轉向；聯準會自 2022 年 3 月起已升息 11 次，總計升及 5.25 個百分點。

巴爾金並沒有說明他在聯準會密切關注的個別成員升息點陣圖中的位置。不過他指出，降低通膨的工作可能尚未結束，「長期利率最近有所下降，這可能會刺激住房等利率敏感行業的需求。」「雖然你可能認為這是一個頭等大問題，但強勁的需求並不是解決通膨高於目標的辦法。這就是為什麼進一步升息的可能性仍然存在。」