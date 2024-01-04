美股重點新聞摘要2024年01月04日

今日操盤前瞻

Fed 12 月會議紀錄

中國 12 月財新服務業 PMI

德國、歐元區、英國、美國 12 月服務業 PMI

美國 12 月 ADP 就業人數變動、上周失業金數據

Fed 會議紀錄：2024 年可能降息 但政策路徑不確定性高

聯準會 (Fed) 周三 (3 日) 公布會議紀錄顯示，決策官員們上月同意在「一段時間內」維持限制性立場是適當的，同時承認利率可能已達到高峰，將從 2024 年開始降息，但並未透露何時。閱讀全文...

晶片股續軟 費半指數自歷史高位下滑近 7%

費半指數週三 (3 日) 持續下殺超 2%，該指數自 2009 年以來表現最強勁的一年下跌。自去年 12 月 27 日創下收盤新高以來，該指數已累計下跌近 7%。閱讀全文...

英特爾任命 Justin Hotard 領導資料中心和 AI 事業群

英特爾週三 (3 日) 任命 Justin Hotard 為英特爾資料中心和人工智慧事業部執行副總裁兼總經理，自 2 月 1 日起生效。閱讀全文...

利比亞最大油田因示威抗議暫停生產 國際油價漲逾 3%

根據彭博周三 (3 日) 援引知情人士消息報導，利比亞最大油田沙拉拉 (Sharara) 油田因一群抗議人士干擾而暫停生產。消息傳出後，國際油價雙雙漲逾 3%。閱讀全文...