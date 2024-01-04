〈紐約匯市〉Fed今年降息次數存疑 美元指數升至兩周高點

美元指數周三 (3 日) 升至兩周高點，即使對聯準會 (Fed) 今年將降息 6 次的市場預期表示質疑，投資人仍持續對去年底累積的美元空頭部位進行獲利了結。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.26%，至 102.46，是 12 月 20 日以來最高。美元指數在 12 月下跌約 2%。

周三匯市交易相對低迷。日本市場因假期休市，市場同時消化一系列遜於預期的美國經濟數據。

Fed 12 月會議紀錄顯示，官員們相信通膨已經獲得控制，並且擔心「過度緊縮」的貨幣政策可能對經濟造成傷害。然而，與會者強調，直到通膨明顯持續下滑至目標之前，在一段時間內保持限制性立場是適當的。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示，投資人對 Fed 在 2024 年降息多達 6 碼的預期過於積極，並且在過去幾天不斷削減一些部位。

根據 LSEG 的 IRPP app，聯邦基金期貨交易員已消化今年約 166 個基點的降息幅度，即約降息 6 次，每次 25 個基點。

經濟數據方面，美國 12 月 ISM 製造業指數進一步萎縮，即使下滑速度放緩，美元早盤仍自高點回落。ISM 表示，製造業指數連續兩個月維持在 46.7 不變，為連續第 14 個月低於 50，創下自 2000 年 8 月至 2002 年 1 月以來的最長紀錄。

與此同時，美國 11 月職位空缺連續第三個月下滑，減少 6.2 萬個至 879 萬個。

其他貨幣方面，歐元盤中一度貶至 1.0893 美元，創逾兩周新低，截稿前貶勢收斂，下跌 0.2% 至 1.0919 美元。歐元兌美元本周二 (2 日) 貶約 0.95%，創下 7 月以來最大單日跌幅。

美元兌日元勁揚 1% 至 143.29 日元，單日升幅為 10 月底來最大。

Given 表示：「正如我們從 12 月 FOMC 會議以來所說的那樣，我們認為 Fed 不會很快降息。今天的會議紀錄似乎證實了這一點。」

英鎊自逾三周低點回升，上漲近 0.4% 至 1.2664 美元。英鎊兌美元在前一交易日重貶 0.87%，創近三個月來最大單日跌幅。

分析師表示，報導傳出哈瑪斯第二號人物 Saleh al-Arouri 在以色列對黎巴嫩首都的一次空襲中喪生後，人們對地緣政治緊張局勢升級的擔憂，也帶動避險情緒。黎巴嫩和巴勒斯坦安全當局的消息人士將 al-Arouri 的死亡歸咎於以色列，以色列方面既未證實也沒有否認責任。

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