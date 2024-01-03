分析師：5項利多因素將成2024年美股上漲公式

步入新的一年，投資研究機構 Fundstrat 研究主管李湯姆 (Tom Lee) 認為美股市場正在好轉。他列出 5 項影響今年美股的利多因素，並認為這些可望成為 2024 年「市場上漲的公式」。這些因素包括通膨下降、聯準會鴿派態度和利率下降等宏觀趨勢。

除此之外，他也提及其他正面跡象，包括企業獲利強勁成長等。

他表示，「這不就是市場上漲的公式嗎？在我們看來，答案是肯定的。」「有很多投資人在 2023 年持懷疑態度，他們在 2024 年或許會做出修正。另外，如果歐洲或中國經濟出現復甦，也會增加市場上漲空間。」

關於其列出的五大因素，李湯姆進行了詳細的詮釋：

首先是通膨。他指出，通膨目前已「像石頭一樣」下降，年增幅越來越小，這對於疫情後通膨失控的經濟狀況而言是一個很好的跡象。12 月美國最新 CPI 為 3.1%，而 2023 年 1 月曾達 6.4%。

其次，隨著通膨降溫，聯準會已釋出訊號，將其政策立場從透過升息抑制通膨轉向更為鴿派的姿態。這項政策轉變推動市場反彈，也預示著 2024 年的良好前景。聯準會表示今年將降息 3 次，而不少人則猜測降息次數將會更多。

此外，利率下降也是一大因素。這對消費者和企業來說都是個好兆頭，意味著借貸成本在去年大幅上升後正在下降。作為引導市場其他利率的指標，10 年期公債殖利率在 10 月觸及 5% 後，因預期貨幣政策將趨於寬鬆而跌至 3.96%。值得注意的是，房貸利率在幾個月前也曾一度突破 8%，目前已跌至 6.61%。

第四大因素便是採購經理人指數 (PMI)。這是一項追蹤企業經營狀況的調查指標，該指數已出現向上拐點，並暗示 2024 年企業獲利將強勁成長。

最後一大因素是大量現金正湧入市場。李湯姆寫道，投資人積極湧入市場的行為代表了市場廣度將擴大，將出現更多表現優異的股票。

綜合這五大因素，李湯姆在其報告中展現出對 2024 年市場環境的看好程度，「在經歷充滿挑戰的 2023 年之後，預計 2024 年的市場將更加容易駕馭，並將出現明顯的積極態勢。」