2024年糧食通膨放緩 但小心聖嬰現象、Fed降息顛覆局面

隨著通膨降溫，糧食成本上漲速度放緩，能源成本上漲、異常天氣模式以及 2024 年潛在的降息仍恐讓物價高於預期。

美國 11 月糧食類消費者物價指數 (CPI) 月增 0.2%、年增約 2.9%，與去年同期超過 10% 的年增幅相比，漲幅已縮小許多。

美國農業部上周發布最新食品物價展望，預計糧食通膨將持續放緩，明年物價上漲 1.2%，較先前預期的 2.9% 漲幅明顯大降。

農業部數周前估計， 2024 年雜貨店購買食品的價格將增長 1.6%，但目前改為預測下降 0.6%。 另一方面，明年餐廳消費的食品預計將漲價 4.9%。

如果農業部 2024 年的預測準確，那將是 2017 年以來整體糧食物價年漲幅最小的紀錄，也是自 2016 年以來雜貨物價格的最大跌幅。

由於世界部分地區的乾旱、能源成本上升以及俄烏戰爭造成供應中斷的擔憂，農產品價格去年創歷史最高點，而農產品價格是食品成本的主要驅動因素。

今年物價回落，由於穀物和肉類價格下跌抵消植物油、乳製品和糖成本上漲的影響，追蹤一攬子食物大宗商品的聯合國指數目前較去年同期下降 10%。

但各種因素可能會顛覆物價回落。Teucrium 農業 ETF 高級投資組合策略師 Jake Hanley 指出，明年穀物價格恐難以再下降，因為現在已接近生產成本。

能源成本上升恐導致農產品昂貴，因為天然氣對化肥成本影響很大，而柴油價格高漲會讓全球大宗商品的運輸成本更高。Hanley 認為，玉米和小麥價格將在 2024 年觸底。

倘若俄烏戰爭惡化，供應可能會中斷。 目前，雙方都允許糧食運輸通行黑海，但若局勢改變，小麥和玉米價格將會飆升。

聖嬰現象

聖嬰現象 (El Niño) 的回歸也將影響明年的糧食價格，因為某些地區降雨量會增加，同時其他地區會發生乾旱，而這異常的天氣模式會致使一些穀物商品的收成減少。

例如，2015 年的聖嬰現象使巴西的天氣比平常更加乾燥，導致該國當年的玉米產量減少了五分之一。

採購情報公司 The Smart Cube 的大宗商品專家 Nidhi Jain 指出，聖嬰現象期間全球植物油產量向來會下降，而今年這回也一樣。

今年降雨量過多，已令中國小麥產量下降，而印度和泰國發生乾旱將導致這些國家的糖產量大幅減少。 Jain 預估 2023/24 年度糖價將上漲 11%。

The Smart Cube 的高級專家 Kumar Amit 寫道：「即使跡象顯示，食物價格開始下降，但植物油、食糖和其他軟性商品產量下降，恐導致當前食品高通膨的趨勢延續到年底且邁向 2024 年。」

聯準會 (Fed) 降息

Fed 降息可望再次刺激經濟活動和消費者需求，推高食品價格。

儘管通膨仍高於 Fed 的 2% 目標，但主席鮑爾 (Jerome Powell) 近期表示，Fed 遠不到目標就會開始降息。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員的最新預測認為，2024 年底前的聯邦資金利率在 4.6%，這意味著目前 5.25% 至 5.50% 的目標範圍將降息 3 次 (每次 25 個基點)。

投資者可能猜測 Fed 會有更激進的降息舉措。根據芝商所 (CME) 的數據，目前期貨市場預測到 2024 年底利率將在 3.50% 至 4.00% 之間，意味降息 6 至 7 次。

倘若 Fed 降息幅度太大或太快，都可能再次爆發通膨。