資產管理公司恐難維持2023年末漲勢 但這兩個類股可望續漲

操盤買股的資產管理公司 2023 年 12 月季度表現良好，多少彌補了年初時糟糕的表現，讓他們 2023 年度回報率約達 S&P 500 指數 24% 漲幅的一半。

Piper Sandler 分析師 Crispin Love 周二 (2 日) 報告寫道，經過第四季反彈後，許多資產管理公司開年業績可能表現平淡，但是他仍預期某些利基市場持續上漲，他給予替代資本巨頭黑石集團 (Blackstone) (BX-US) 和 Hercules Capital (HTGC-US) 等私人信貸公司的股票「買進」評級。

他說，由於市場預期 2024 將迎來降息，因此 2023 年第四季股價上漲，但「我們認為仍有理由對該行業的近期前景持謹慎態度。」

Love 認為，聯準會 (Fed) 有可能降息，但經濟放緩恐讓企業對收購交易卻步，而收購交易可為許多資產管理公司帶來巨額回報。因此，總體上他持謹慎態度，儘管其評級大致落在「買進」和「續抱」之間。

對於傳統資產管理公司來說，這幾年是艱難的一年，因為投資者從主動管理的共同基金中撤出資金，並將其轉向被動策略。 因此，與 FactSet 調查的大多數分析師一樣，Love 對基金管理公司 SEI Investments 的評級為中立。

然而，像黑石這樣的替代資產管理公司 (為機構和富豪經營私募股權、對沖基金和房地產池) 卻一直在大賺錢。他給予黑石股票「加碼」評級，並認為其策略在「替代投資時代」處於領先地位，且這類策略將在球可投資資產中的占比提升，自當前約 10% 增加到 25%。

另外，他樂觀期待的 2024 年前景是私人信貸領域。商業銀行去年緊縮開支，因此私人貸款有機會介入並透過以普遍高利率向可靠借款人放款，來賺取兩位數的回報。 因此，他也給予 Hercules Capital 股票 「加碼」評級。

Love 寫道：「我們看漲私人信貸，並預計隨著保險公司和零售業增加向私人信貸公司借貸，私人信貸將在 2024 年繼續成為亮點。」