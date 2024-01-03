三陽銷量連2年居冠 加碼汰舊補助穩銷量

機車大廠三陽 (2206-TW) 去年在國內繳出 334589 台銷量成績，市占 38.4%，連續第 2 年蟬聯年度銷售冠軍，三陽今 (3) 日指出，儘管政府汰舊補助已於去年底結束，三陽仍持續加碼 2000 元汰舊補助，拉抬農曆年前的銷售動能。

三陽去年掛牌數共 334589 台，年增達 30.99%，市占 38.4%，其次為光陽 267217 台，市占 30.7%，山葉 138803 台，市占 15.9%，gogoro 56693 台，市占 6.5%；總市場 870620 台，年增 32%。

三陽指出，12 月各廠牌把握年度最後一波的汰舊換新補助熱潮，紛紛推出超值的換購優惠，帶動整體市場大幅成長，12 月台灣機車總市場領牌高達 96086 台，月增 9811 台。其中，三陽強打全車系汰舊加碼 3000 元和免等待交車服務，帶動 12 月銷售達 36479 台，占全月市場新增台數 66.63%。

三陽去年成功蟬聯銷售冠軍，分析主因為全車系汰舊加碼 3000 元，滿足不同顧客群的換購需求，平價、時尚和運動等三大車系同步成長。

即使政府汰舊補助 2000 元活動已結束，三陽表示，2024 年初持續加碼 2000 元補助，並推出國民車迪爵汰舊換新最高補助 23800 元活動，持續衝刺農曆年前銷量。