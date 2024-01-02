〈2023車市統計〉LEXUS年銷量破3萬台 寫豪華車市新里程碑

去年新車銷售數據今 (2) 日出爐，全年登錄台數達 47.7 萬台，創近 18 年來新高，又以 LEXUS 增幅達 55% 最大，年銷 30065 台，並創豪華車市場年度最高銷售紀錄。

和泰車 (2207-TW) 指出，LEXUS 自年初起在原廠穩定車源的供應下，連月改寫豪華車市場同期最佳銷售實績，全年更首度超越 3 萬台，創豪華車市新高紀錄。

和泰車分析，LEXUS 在中大型豪華房車、豪華休旅車持續表現出色，均高居該級距的最暢銷車型，其中，NX 車系拿下 2023 年豪華車單一車種銷售的冠軍，全年銷量 13263 台，占總豪華車市場比重高達 12%。

而 RX 車系在 2022 年底進行商品強化後，成功帶動另一波買氣，持續蟬聯該級距銷售冠軍長達 24 年，累計銷售近 8 萬台。

LEXUS 旗下的 ES 系列同樣深受車主歡迎，全年登錄台數 3470 台，遠超過其他同級競爭對手，占中大型豪華車市場比重 38%。

此外，LEXUS 日前發表旗艦車款 LM 搶攻高端商務客，至年底累計受訂逾 2800 張。

展望 2024 年，LEXUS 將導入全新跨界 SUV LBX 來滿足台灣消費者多元的用車需求，目標全年蟬聯豪華車市冠軍。