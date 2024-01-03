美股重點新聞摘要2024年01月03日

今日操盤前瞻

美國 12 月 ISM 製造業指數、11 月 JOLTs 職位空缺數

IMF 為美國軟著陸掛保證 警告碎片化恐讓全球 GDP 掉 7%

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 表示，拜聯準會 (Fed)「果斷」抑制通膨之賜，即使高利率帶來一些痛苦，美國經濟確定能走向軟著陸。另一方面她也警告，美中對立和伴隨而來的經濟碎片化，可能讓全球國內生產毛額 (GDP) 折損多達 7%。閱讀全文...

美國超越澳洲和卡達 成為全球最大液化天然氣出口國

美國 2023 年液化天然氣出貨量超過主要供應國澳洲和卡達，一躍成為全球最大的液化天然氣出口國。閱讀全文...

紅海太不安全 馬士基宣布暫停船隻航行

根據外媒周二 (2 日) 報導，航運巨擘馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 表示，將再次停止其船隻通過重要的貿易走廊紅海。此前幾周內，該公司的另一艘航運公司遭到襲擊。市場認為，由於運輸時間的增加，運費恐將上漲。閱讀全文...

去年底銷售活動見效 特斯拉 Q4 交車量超預期

美國電動車巨擘特斯拉周二 (2 日) 公布的去年第四季交車量打敗華爾街分析師預期，此前該公司力推交付 Model 3 電動車，以免這款車的一些型號在新的一年受《降低通膨法案》(IRA) 影響失去聯邦稅收抵免。閱讀全文...