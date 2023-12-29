群益：美國經濟將迎來「金髮女孩」 樂觀看多美股

即將揮別 2023 年，市場期待 2024 元月行情，群益投顧發布最新報告指出，隨著未來物價增速逐漸滑落，美國經濟將迎來 Goldilocks Economy(金髮女孩經濟)，再加上降息預期導致殖利率下滑，建議持續作多美股。

感恩節到新年為消費旺季拉開序幕，美國零售聯合會預測 11-12 月假期支出年增 3-4%，創紀錄達 9573-9666 億美元，顯示大力升息後的美國消費支出仍韌性十足，群益看好，隨著未來物價增速逐漸滑落，美國經濟迎來 Goldilocks Economy。

另一方面，依據 12 月聯準會利率點陣圖，隨著實質利率拉高，2024 年可望降息 3 碼以上，投資人可繼續鎖定短天期殖利率較高的公債，賺取更高的固定收益。

股市方面，群益持續看多美股，主因庫存去化有成，加上 AI 帶動的硬體需求回升，2024-2025 年企業獲利年增長達雙位數。

由於降息預期導致殖利率下滑，近期美元走弱，但美國經濟韌性較歐元區強，又交易商首選美元支付，維持美元指數 100-106 區間震盪。

另外，對於主要貨幣日圓，群益認為，日銀已於 7 月和 10 月陸續微調 YCC(殖利率曲線管控)，1 月 23 日會議可望延續此步調，為退出負利率政策做準備，反映日本企業獲利穩健、勞工短缺，支持工資增長，將有利日圓震盪走升。

而對於陸股和人民幣，群益說明，儘管中國近期持續加大穩增長力度，包括提前發放人民幣 1 兆元地方政府專項債、增發人民幣 1 兆元國債、允許地方政府 2023 年第四季發行人民幣 1.5 兆元特殊再融資債，將有助舒緩市場擔憂，惟須留意房市沉窠有待時間化解，房市銷售仍未有明顯起色，且 2024 年第一季將面臨房企與城頭債還債高峰，建議陸股區間操作，而人民幣將震盪偏弱。