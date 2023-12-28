大摩：投資人信心出現逆轉 美股將再向上突破

在經歷過去幾年股市的劇烈波動之後，標普 500 指數幾乎已經重回 2021 年初的水平。但摩根士丹利投資管理公司資深投資組合經理人史利 蒙 (Andrew Slimmon) 指出，隨著投資人走出痛苦深淵並轉換策略，股市有望再向上突破。

他指出，市場漲幅正在擴大，「如果回顧一下歷史，這對市場來說是一個非常樂觀的信號。」「在這個關鍵時刻除非是逃避現實，才會繼續看空。這意味著市場正在向上突破。」

標普 500 指數今年來飆升逾 24%，距離歷史收盤高點不到 1%，原因是美國經濟沒有出現衰退的預期，同時通膨降溫使聯準會能夠發出明年降息的訊號。

這也是自 2022 年以來的急劇轉變。當時標普 500 指數暴跌 20%，投資人紛紛採取保守防禦姿態。

隨著美股有望強勢結束今年走勢，目前市場多頭數量無疑超過了空頭。美國散戶投資人協 會 (AAII) 的最新調查顯示，市場樂觀情緒上升至 52.9%，達到 2 年半以來最高水平，悲觀情緒為 20.9%。

史利蒙表示：「今年初始，我們普遍持負面看法。這與過去看到的情況完全一致。」但他解釋，在股市觸及低點時，投資人開始拋售，而隨著趨勢的轉變，他們又會進入市場追漲。

同時，華爾街其他分析師如今也持非常樂觀的態度，部分人甚至預測股市和經濟將迎來另一個長紅走勢。

話雖如此，摩根士丹利策略師最近警告，雖然華爾街的共識已轉向軟著陸，但 2024 年美國經濟仍有可能意外陷入衰退。