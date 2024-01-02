【籌碼週報】電源管理IC(PWM)庫存調整落底回升？一文掌握上週法人買超5檔概念股

一、 投信近一週買超較多的股票 (2023.12.25-12.29)

上週投信仍積極換股，扣除 ETF 換股，買超 5 檔，全數都為電子股。

連續買超兩週之標的為雍智，主要為投信看好雍智探針卡業務，近期整體探針卡產業亦具備族群性。

上週具備族群性的為 PWM IC(電源管理 IC) 產業，上週篩選出力智、茂達，近月都持續吸引投信資金買盤，另外可以看到矽力杰、來頡同樣亦有投信資金關注。

主要原因在於 PWM IC 為本次上游實體 IC 庫存調整最晚的產品，近期已陸續於 3Q24 開始落底回升，且搭配全球第二大廠 ADI 宣布調整產品價格，法人預估整體 PWM IC 產業股價仍位於相對低檔，故此部分資金動能與股價空間應仍有延續性。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，近期搭配新的篩選條件，12/20 挑出雍智，價差達 12%。力智於 12/27 挑出，累計兩日價差有 2%。整體 PWM IC 族群性相對明顯，另外來頡雖用週標準未挑出，但分別於 12/22 與 12/27 都有投信持續買入，可持續關注。

投信週買超累積較多之個股，可以從【法人籌碼跟著走】專欄中，以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。

二、 最新價差一次看

策略回顧再更新！11 月第一週平均 15 日 10%，勝率 82%。

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